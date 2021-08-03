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Женщины по знаку зодиака, которым не угодишь

3 августа 2021ЗодиакСлово и Дело

Наиболее требовательных к своим партнерам и к окружающим знаков зодиака среди женщин назвал победитель «‎Битвы экстрасенсов»‎ Мехди Эбрагими Вафа.

Женщины по знаку зодиака, которым не угодишь
Фото: depositphotos

Дева

На третьем месте ясновидящий расположил Дев, так как у них сильно развито чувство интуиции, на которое они привыкли полагаться. Женщины, родившиеся под знаком Девы, хотят, чтобы окружающие к ним прислушивались, а не спорили.

Скорпион

Второе место Мехди отдал женщинам-Скорпионам за их прямолинейность и невосприимчивость лжи. Такие женщины будут требовательны не только к своему партнеру, но и своим детям, поэтому они становятся строгими и справедливыми мамами.

Козерог

Самым требовательным знаком зодиака экстрасенс считает женщин-Козерогов. Такие девушки часто бывают перфекционистками, очень уверенными в себе и ожидают этого от других людей, особенно в работе. Мехди отметил, что их ожидания от себя и других с возрастом только увеличиваются.

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