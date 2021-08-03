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Астрологи назвали удачные дни августа

3 августа 2021ЗодиакСлово и Дело

Астрологи назвали пять главных дней силы в августе. По их мнению, удача в эти дни будет улыбаться больше всего.

Астрологи назвали удачные дни августа
Фото: depositphotos

Эксперты советуют обратить внимание на зеркальную дату 8 августа. Запланированные дорогостоящие покупки лучше всего наметить на этот день. Кроме того, дата хорошо подходит для финансовых и рабочих вопросов.

Одним из дней силы станет 11 августа. В этот день Меркурий будет благоприятно ощущать себя в знаке Девы. Специалисты советуют ставить новые цели 11 числа, они обязательно реализуются.

Следующим важным числом станет 12 августа. В этот день можно загадывать любовные желания, флиртовать и знакомиться, звезды помогут во всем.

Также специалисты отмечают 16 и 17 августа. В эти дни удача улыбнется всем. Астрологи обещают наполненные яркими эмоциями и позитивом дни. Также растущая луна в Стрельце подарит позитивные сутки, подходящие для рабочих и туристических активностей.

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