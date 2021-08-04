Лучшие варианты перекусов для знаков зодиака. Особенно если вы на диете

Подбор диеты является одной из главных проблем женщин, мечтающих похудеть.

Как сообщают нутрициологи, именно за счет перекусов большинство людей набирают вес. Все это происходит из-за того, что они не понимают, что им нужно есть. Некоторые срываются на соленые снеки для просмотра кино и в барах. Чтобы у вас не было срывов, предлагаем вам ознакомиться с рецептами перекусов, которые подойдут вам по гороскопу.

Представители этого знака зодиака равнодушны к овощам, поэтому им не подойдет обычный салат. Лучше всего им подойдут мясные острые снеки. Наиболее низкокалорийным из таких считается мясные чипсы. Вы удивитесь, но они тоже относятся к правильному питанию. Тонко нарежьте мякоть телятины и опустите ее в соевый соус, смешанный с вустерским соусом. Добавьте ваши любимые специи, для Овна подойдет что-то очень острое. Дальше отправьте мясо мариноваться в холодильник минимум на 4 часа. После этого промокните мясо салфеткой и выложите на сетку. Отправляйте в духовку на 4,5 часа.

Тельцы любят сладкое, но при этом горят желанием пробовать все необычное. Из-за того, что они большие сладкоежки, им тяжело дается диета. Предлагаем им полезную альтернативу сладкому перекусу – шоколадный пудинг из авокадо. Возьмите одно большое авокадо и разомните его вилкой. К нему добавьте какао-порошок, разведенный горячей водой. В полученную массу добавьте кленовый сироп, ваниль и щепотку соли, а после отправьте в холодильник на 30 минут.

Эти люди большие фанаты рыбы и морепродуктов, поэтому в качестве снека им подойдут и обычные креветки. Если вы хотите удивить Близнецов, приготовьте им риет. От него они точно не смогут отказаться, тем более из-за того, что это – вкусное и диетическое блюдо. Вареные и очищенные креветки положите в блендер. Добавьте туда подтаявшее сливочное масло, сливки, чеснок, лимонный сок, а также соль и перец. Еще раз прокрутите все в блендере. Перед подачей уберите риет в холодильник, а употреблять его лучше с цельнозерновыми хлебцами, чтобы получить максимум пользы.

Раки просто обожают сладости и не могут от них отказаться даже на диете. Пирожные и торты они пытаются заменить творогом с вареньем, но все равно употребляют слишком много сахара. Предлагаем им заменить любимую сладость на яблочный соус с корицей. В большую кастрюлю положите нарезанные яблоки, воду, свежий имбирь, корицу и кардамон. Доведите до кипения, а после этого накройте крышкой и убавьте огонь. В конце уберите кусочки имбиря и палочки корицы, а полученную массу измельчите в блендере.

Людей, рожденных под этим знаком зодиака, трудно удивить. Они любят роскошь и перепробовали все необычные блюда в вашем городе. Они не любят отказывать себе в желаниях, поэтому с диетой тоже возникают трудности. Попробуйте удивить Льва тем, что на диете тоже можно вкусно питаться и приготовьте ему настоящие диетические конфеты. Возьмите овсяные хлопья и запеките их в микроволновке в течение 15 минут, а после этого измельчите их в блендере. Добавьте к ним кокосовую стружку, миндальную пасту, шоколадную крошку, мед и семена чиа и льна. Из полученной массы сверните шарики, а потом отправьте их в холодильник на час.

У дев очень чувствительная пищеварительная система, поэтому они с легкостью могут прожить без мяса, яиц и других продуктов животного происхождения. Основой для закусок для девы могут стать овощи и нежирные сыры. Предлагаем совместить эти два вила продуктов. Приготовьте сырный салат с яйцом – натрите нежирный сыр на терке и смешайте с мелконарезанным яйцом, заправьте сметаной. Салат можно выложить не на тарелку, а подавать в корне сельдерея или в качестве канапе с помидорами или огурцами.

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, ценят, когда простые продукты превращаются в кулинарные шедевры. Конечно, это больше касается пасты, пиццы и круп, но советуем не переедать углеводами во время диеты. Удивите весов и покажите им, как простой фрукт может стать вкусным, а главное – полезным десертом. Возьмите несколько бананов и греческий йогурт. Разрежьте бананы пополам и вставьте в каждую часть по палочке и отправьте в морозилку. Когда они затвердеют, вынимайте их и опустите в натуральный греческий йогурт. Можно посыпать сверху ягодами или орехами. После этого отправляйте снова в морозилку.

Несмотря на свою загадочность и способность заводить друзей, скорпионы любят отдохнуть ото всех и сидеть под пледом за просмотром любимого фильма или сериала или за чтением. Для того, чтобы они были полностью счастливы, им не хватает только вкусного снека. Картофельные чипсы запрещены на диете, поэтому предлагаем приготовить им чесночный веганский попкрон. В большой сковороде разогрейте оливковое масло с зернами кукурузы для попкорна, накройте крышкой. Когда они все лопнут, добавьте чесночный соус. Для него смешайте пищевые дрожжи, сушеный укроп, чесночный и луковый порошок и соль.

Стрельцы любят яркие вкусы, поэтому выбирают блюда с множеством приправ и соусов. От кетчупа, майонеза и горчицы им придется отказаться ради красивой фигуры, но это не так страшно, ведь есть достойные альтернативы привычным вкусностям. Приготовьте банановое мороженое с манго и имбирем. Заморозьте бананы и манго, нарезанные кубиками. Вытащите их из морозилки и измельчите в блендере. Чтобы сделать мороженое более кремовым, можно добавить кокосовые сливки. В полученную массу влейте сироп агавы и добавьте тертый имбирь.

Звезды рекомендуют козерогам придерживаться раздельного питания и налегать на медленные углеводы, так как для их активного образа жизни часто не хватает энергии. Подзарядиться им помогут овсяные батончики домашнего приготовления. Овсяные хлопья промойте водой и отожмите. К ним добавьте изюм, измельченные орехи и нарезанный банан, а также апельсиновый сок. Полученную массу выкладывайте на пергаментную бумагу в виде большого квадрата. Отправляйте все это в духовку на 20–25 минут. Когда блюдо остынет, можно нарезать его на небольшие батончики.

Водолеям проще всего худеть, так как они любят продукты, богатые белком. Мясо, сыр, кисломолочные продукты – от всего этого никогда не откажется водолей. Чтобы худеть ему было еще и вкусно, приготовьте творожный десерт. Залейте желатин теплой водой и размешайте. В блендере измельчите ягоды, нежирный творог и натуральный йогурт. Добавьте желатин после размешивания. Также можно добавить любой подсластитель. Полученную массу разлейте по стаканам и отправьте в холодильник на три часа.

Многие рыбы любят выпить, а алкоголь на диете вреден тем, что после него хочется есть или нужна любая закуска. Под многие виды алкоголя подойдут быстрые соленые огурцы с соевым соусом. В миске смешайте рисовый уксус, соевый соус, мед и кунжутное масло. Огурцы нарежьте тонкими дольками и добавьте в миску с маринадом. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на полчаса. Сверху можно добавить приправы по вкусу.