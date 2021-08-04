5 знаков зодиака, с которыми хорошо в постели

По мнению целительницы Джуны, потенциал мужчины можно вычислить по знаку зодиака.

Рожденные под этим созвездием мужчины, по мнению Джуны, любят все и вся держать под тотальным контролем. Но такое поведение отличает мужчин-Тельцов не только на работе, но и в постели. Тельцы в интимной жизни настоящие эксперты.

Артистичные выдумщики Близнецы всегда способны придать солнечного света даже самому хмурому осеннему дню.Их оптимистичность и желание разнообразить свою жизнь плавно перетекает и в постель, где партнершу могут ждать любые сюрпризы – от долгой театрализованной прелюдии до моментального взрыва чувств с грубым срыванием одежды.

Представители этого знака стараются на работе быть в числе лидеров, стараются, чтобы их обожали друзья и домочадцы. А уж их подход к своей партнерше вообще достоин отдельной песни.Даже на остатке сил Львы все равно будут доказывать, что они лучшие любовники.

Скорпионы всегда привлекают противоположный пол своей загадочностью и таинственностью. Тем более, тех, кто сумеет заглянуть к ним в душу, ждет много неожиданных открытий.Скорпионы не любят играть на публике. Но с партнершей, к которым они начнут испытывать влечение, представители этого знака ведут себя умеют вести себя смело и раскованно.

Водолеи, как и Скорпионы, не большие любители афишировать свои достоинства. Но те, кто сумел наладить с ними контакт, быстро понимают, насколько они искусны в любви.Просто пока одни на эту тему болтают и хвастают любовными победами, Водолеи просто побеждают.