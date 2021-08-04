«Их злость похожа на взрыв»: астролог объяснил, почему Рыбы долго мстят

Милые представители зодиакального круга могут показать свои зубки в самый неожиданный момент.

Для окружающих это выглядит примерно как взрыв «ядерной бомбы». Все же было хорошо, все всех устраивало, почему сейчас человек устраивает скандал, подает в суд, выгоняет? Более того, с момента конфликта или неприятного инцидента могли пройти годы, откуда сейчас вдруг столько злости и желания разрушать?

Ведь Рыбы – один из самых добрых, приятных в общении и взаимодействии знаков зодиака. Они могут быть просто идеальными друзьями и партнерами.

Слишком много терпят

Однако, у каждой медали есть и обратная сторон, и бывает так, что люди просто пользуют добротой Рыб, их готовностью помочь и тем, что они не всегда умеют расставить вовремя границы.

Сдают нервы

Поэтому, когда ситуация накаляется, ответ Рыб бывает очень неприятен. Да, они долго терпят – они готовы закрывать глаза на очевидные факты, говорящие о недобросовестности человека и изменах, поэтому окружающим кажется, что можно продолжать обманывать и использовать их дальше. И вот здесь их ждет жестокое разочарование. Однажды Рыбы осознают ситуацию и начинают ее решать.

Стремятся к идеалу

Дело в том, что кроме очень высокой чувствительности (представьте, как им в этот момент больно!), Рыбам еще и важно согласовывать свои действия с некими идеалами, ценностями. Поэтому они мстят не только за себя, но и как будто бы за всех когда-либо пострадавших в подобных ситуациях. Они будут привлекать внимание к происходящему, создавать публичные ситуации разоблачения, обращаться к закону – в общем, жизнь их оппонента быстро перестанет быть комфортной.

Казнить нельзя помиловать

А еще Рыбы очень считают, что за годы мучений (так они оценивают то время, когда они позволяли себя обманывать) им полагается компенсация. Поэтому их месть будет еще и долгой, ведь утерянное время не вернешь, поэтому наказание обидчика все время будет казаться недостаточно справедливым.

Как вымаливать прощение

Как из этой ситуации выйти? Извиняться, признавать ошибку и соглашаться на их условия перемирия. Прятаться и тянуть время в этой ситуации нельзя, это ее только усугубит, Рыбы получат подтверждение идее о том, «какой ужасный человек» их оппонент и начнут действовать с новой силой.