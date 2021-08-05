Свистит, как дышит: пять главных лжецов по знаку зодиака

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые, по их словам, чаще всего обманывают.

Пятое место – Рак

Люди, рожденные под этим знаком, являются самыми странными лжецами гороскопа, поскольку говорят неправду они регулярно, однако поговорка «Повторенье – мать ученья» в их случае не работает: уровень самой продуманной, развесистой и отрепетированной лжи Раков находится где-то между легендой двоечника о собаке, которая съела реферат, и честными глазами этой самой собаки.

Четвертое место – Весы

Люди, которые появились на свет под знаком Весов, врут легко и без зазрения совести. При этом делают они это без всякого злого умысла, а просто потому, что могут.

Третье место – Скорпион

Бронза в рейтинге лжецов достается Скорпиону, поскольку этот знак принято считать королем манипуляции и коварства. Скорпионы рождаются со способностью вводить в заблуждение людей, несмотря на их пол, возраст и опыт. При этом все вокруг понимают, что Скорпионы верховные лжецы, поэтому никогда им не верят, даже когда они говорят правду.

Второе место – Козерог

Эти биороботы, лишенные нормальных человеческих эмоций, опередили в умении обманывать даже Скорпионов. Их секрет заключается в том, что для лжи они не прикладывают никаких усилий: отличная память, широкий кругозор, аналитический склад ума и артистизм делают их виртуозными врунами.

Первое место – Близнецы

Представители этого знака относятся к правде с изрядной долей презрения. «Кому она вообще сдалась, эта правда?» – считают Близнецы и начинают вдохновенно вплетать в нее ложь. Но поймать Близнецов на вранье – значит нанести серьезный удар по их самолюбию.