Свистит, как дышит: пять главных лжецов по знаку зодиака

Астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые, по их словам, чаще всего обманывают.
Люди, рожденные под этим знаком, являются самыми странными лжецами гороскопа, поскольку говорят неправду они регулярно, однако поговорка «Повторенье – мать ученья» в их случае не работает: уровень самой продуманной, развесистой и отрепетированной лжи Раков находится где-то между легендой двоечника о собаке, которая съела реферат, и честными глазами этой самой собаки.
Люди, которые появились на свет под знаком Весов, врут легко и без зазрения совести. При этом делают они это без всякого злого умысла, а просто потому, что могут.
Бронза в рейтинге лжецов достается Скорпиону, поскольку этот знак принято считать королем манипуляции и коварства. Скорпионы рождаются со способностью вводить в заблуждение людей, несмотря на их пол, возраст и опыт. При этом все вокруг понимают, что Скорпионы верховные лжецы, поэтому никогда им не верят, даже когда они говорят правду.
Эти биороботы, лишенные нормальных человеческих эмоций, опередили в умении обманывать даже Скорпионов. Их секрет заключается в том, что для лжи они не прикладывают никаких усилий: отличная память, широкий кругозор, аналитический склад ума и артистизм делают их виртуозными врунами.
Представители этого знака относятся к правде с изрядной долей презрения. «Кому она вообще сдалась, эта правда?» – считают Близнецы и начинают вдохновенно вплетать в нее ложь. Но поймать Близнецов на вранье – значит нанести серьезный удар по их самолюбию.