Влюбилась в Тельца: как понять, будешь ли ты счастлива с ним

Что нужно знать об этом знаке, прежде чем влюбиться в него полностью?

Итак, тебе посчастливилось влюбиться в Тельца! Теперь дело за малым – понять, сможешь ли ты быть счастливой в этих отношениях. Начнем с главного – согласна ли ты идти за мужчиной или твой вариант – партнерство, а быть может, даже конкуренция?

Вожак стаи

Дело в том, что Телец предпочитает быть главным. Женщина-лидер ему не подойдет: он или тихо уйдет из таких отношений, или начнет им пассивно сопротивляться – демонстративно отказываясь «подчиняться» выполнять самые невинные и простые просьбы. Слышала истории про мужа, который годами не может прибить полочку и кормит «завтраками»? Вот так могут развиваться события, если Телец почувствует, что им манипулируют, командуют или указывают, что ему делать.

Его нельзя перевоспитать

На всякий случай уточним – идеи про «перевоспитать мужчину» не сработают. Телец очень чувствителен к манипуляциям и может крайне жестко на них реагировать, вплоть до безобразных сцен. Это только с виду кажется, что он такой интеллигентный милашка, в ситуации, когда он чувствует угрозу своей свободе, он легко превращается в разъяренного быка.

Не женщина, а мечта

Ок, предположим роль хранительницы очага это как раз то, о чем ты мечтала. Уточним – готова ли ты на создание супер-уютного гнездышка? Места, где приходящий с работы супруг, будет восстанавливаться в тишине и покое? Домашний комфорт очень важен для Тельца, и он оценит по достоинству и вкусную еду, и чистоту, и красоту щедрыми подарками и вложением финансов.

А еще Телец очень высоко ценит ум, эрудированность, интеллигентность. То есть, кроме вкусного обеда, ему хочется, чтобы дома его ждал приятный разговор, а в выходные вы могли выйти в театр или на выставку, обсудить фильмы и книги, прогулять и полюбоваться интересным и прекрасным.

Если резюмировать – Тельцу как никакому другому знаку нужна та сама идеальная избранница, которую описывали в книгах по воспитанию юных девушек прошлых веков. Поэтому если твой выбор связан с реализацией в карьере, ты не любишь заниматься хозяйством и бытом, не готова с восхищением и обожанием внимать мужчине – остановись, пока такая возможность есть. Иначе разочарование и обида будут твоими верными спутниками.