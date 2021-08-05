Ева Грин и другие горячие женщины-Раки, которые волнуют мужчин любого возраста

Женщины-Раки, как правило чувствительны и сентиментальны. Отношения с ними похожи на тихую гавань.

Женщины-Раки, как правило чувствительны и сентиментальны. Отношения с ними похожи на тихую гавань. Это никак не сочетается с их внешним видом, потому что внешне кажется, что в них бушует буря и безумие. Из-за этого они и нравятся мужчинам – женщины-Раки выглядят эффектно, но в отношениях с ними спокойно.

Памела Андерсон

Актриса, получившая популярность благодаря роли в «Спасателях Малибу», до сих пор не дает покоя многим мужчинам из-за их фантазии. Несмотря на то, что актерская игра у Андерсон слабовата, она обладает невероятной харизмой и даже после 50 продолжает притягивать взгляды мужчин. Сейчас она поддерживает свою известность благодаря скандалам и редким появлениям в кино и сериалах в качестве камео. Мы почти уверены, что у многих мальчиков, выросших в 90-е, до сих пор можно найти плакат с изображением Андерсон в красном купальнике.

София Вергара

Актриса стала известной благодаря своей внешности после того, как снялась в рекламе газировки. Ее стали приглашать на съемки в кино и сериалы. Так, с 2012 года она ежегодно становится самой высокооплачиваемой актрисой американского телевидения, она даже получила звезду на Аллее Славы в Голливуде, а также премии как лучшая телевизионная актриса. Сейчас ей 49 лет, а многие мужские журналы до сих пор включают ее в списки самых красивых женщин.

Ева Грин

Французская актриса Ева Грин начала покорять сердца мужчин еще во времена работы в театре. Именно там ее заметил режиссер фильма «Мечтатели». Там она сыграла героиню, которая часто появлялась в кадре обнаженной, что принесло ей славу в двойном размере. После этого Грин начали поступать предложения о съемках в различных картинах, и она даже сыграла девушку Бонда. Она начала сотрудничать с брендами в качестве модели, а журналы называли ее самой красивой актрисой современности.

«Грин настолько потрясающая и впечатляющая, что вне зависимости от персонажа от неё просто невозможно отвести взгляд», - писали о ней критики.