Павел Глоба назвал пять знаков, которых ждет удача в августе

Звезды в августе будут благосклонны ко всем знакам зодиака.

Однако особенно удачливым последний месяц лета будет для пятерых представителей зодиакального круга, утверждает астролог Павел Глоба. Пишет Dailyhoro.

Овнам повезет на работе. Их ждет продвижение по карьерной лестнице, которое откроет перед человеком новые перспективы. При этом рожденным под этим знаком людям стоит держать себя в руках и быть аккуратнее с деньгами — не нужно тратить все и сразу, даже несмотря на хорошее финансовое положение.

Львы в последний месяц лета обретают возможность полностью изменить свое будущее. Их ждет продвижение по службе и возможность попробовать себя в новой сфере деятельности. Также месяц будет полон приключений, которые принесут положительный результат.

Раки могут в августе добиться успеха, если приложат все имеющиеся силы. Необходимо помнить, что последний месяц лета — не лучшее время, чтобы опускать руки. Если Раки не сдадутся на пути к цели, то будут вознаграждены.

Близнецам в августе нужно помнить о необходимости отдыхать. Представители этого знака должны научиться вознаграждать себя за приложенные усилия в работе и других сферах, и тогда успех задержится в их жизни надолго. Также в последний месяц лета стоит уделить внимание близким.

Дев ждет неописуемый успех на работе в августе. Астрологи советуют им не забывать и о романтике, поскольку главные сюрпризы текущий месяц подготовил именно в любовных делах.