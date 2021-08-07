Не терпят бунт на корабле: топ-5 самых требовательных мужчин в гороскопе

Мужчины, родившиеся под этими созвездиями, бывают чересчур привередливы к своим женам.

Тельцы в первую очередь требовательны к себе. Они ставят для себя конкретные цели и задачи, и всеми силами стараются их выполнять. В этом Тельцы видят путь к успеху.

Поэтому того же они требуют от всех тех, кто их окружает — от коллег, от подчиненных, от друзей, от родственников, включая любимую женщину и детей.

Однако, благодаря своей требовательности представители этого знака зодиака во многом являются двигателями для других людей, заряжая их своей энергией и трудолюбием.

Мужчины-Девы из тех людей, которым чужого не надо, но и свое они не отдадут. Представители этого знака четко очерчивают свою территорию, на которой они берут на себя руководящую роль.

Чаще всего такой территорией является семья, члены которой должны жить исключительно по правилам, которые установлены Девой.

Прирожденные лидеры, они и в браке изначально отдают своей партнерше роль второго плана, от которой требуется вести хозяйство, воспитывать детей, и во всем потакать своему любимому мужу.

Львы не терпят даже малейшего намека на непослушание и неповиновение. Любой бунт на «корабле» будет подавляться мгновенно.

Мужчины-Скорпионы целиком и полностью заботятся о своей семье, о своих близких. Они настоящие добытчики, которые с утра до вечера думают о том, как заработать.

Накопленная за день усталость вкупе с не самым простым характером Скорпионов нет-нет да выплескивается наружу.И тогда их второй половинке приходится выслушивать в своей адрес немало незаслуженной критики – от наличия несуществующей пыли до супа, который ему показался невкусным.

Мужчины-Козероги планируют каждый день, каждый ход, каждое предстоящее решение. Именно так, считают они, можно чего-то в этой жизни добиться.

Того же самого они требуют от своих близких. Козероги уверены, что только их план на будущее — единственно верный, и никаких подсказок со стороны они категорически не принимают.