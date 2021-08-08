Какими талантами Вселенная наградила Львов

Про Львов можно кратко написать: один сплошной талант.

Это знак очень творческий, яркий, умеющий привлечь внимание ко всему, к чему прикасается. И здесь можно выделить пять пунктов:

Талант первый: артистизм. Львы невероятные актёры, не всем из которых достался Оскар (но всё впереди!). Они умело притворяются, манипулируют, драматизируют так, что вы в жизни не догадаетесь, как обстоит ситуация на самом деле. Поэтому если ваш ребёнок Лев, то дайте ему возможность сыграть, выступить и, конечно, не забудьте аплодисменты и заслуженный подарочек.

Талант второй: ораторские способности. Львы могут покорить и молча, однако в словесной форме это сделать гораздо проще. Их речь очень динамичная, мощная, они знают, когда нужно снизить тембр, а когда – поднять вплоть до крика. В сочетании с первым пунктом это идеальные показатели для того, чтобы быть журналистом, преподавателем, юристом и т.п.

Талант третий: умение презентовать. Львом заведует Солнце – центр солнечной системы. Потому представители знака прекрасно умеют нащупать и раскрыть уникальность в себе, других людях или вещах и подать в лучшем виде, чтобы заинтересовать окружающих. Даже если обнаруженное качество слабоватое, неразвитое, будьте уверены: Львы сделают из этого конфетку.

Талант четвёртый: притягательность. Здесь в принципе нечего добавить, так как ввиду первых трёх пунктов вы с большой долей вероятности очаруетесь Львами.

Талант пятый: лидерские качества. Лев – царь зверей. Щедрый, благородный, добродушный, активный и сильный. За таким многие хотят пойти и следуют по факту. Более того, в знаке сильна планета Плутон, которая ответственна за массы людей. Таким образом, будь это 5-7 человек среди друзей или коллектив из десятков сотрудников на работе, Львы зададут курс и поведут за собой.

В другой раз обсудим таланты скромных Дев.