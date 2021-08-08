Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Какими талантами Вселенная наградила Львов

8 августа 2021ЗодиакДиана Сабитова

Про Львов можно кратко написать: один сплошной талант.

Какими талантами Вселенная наградила Львов
Фото: depositphotos

Это знак очень творческий, яркий, умеющий привлечь внимание ко всему, к чему прикасается. И здесь можно выделить пять пунктов:

Талант первый: артистизм. Львы невероятные актёры, не всем из которых достался Оскар (но всё впереди!). Они умело притворяются, манипулируют, драматизируют так, что вы в жизни не догадаетесь, как обстоит ситуация на самом деле. Поэтому если ваш ребёнок Лев, то дайте ему возможность сыграть, выступить и, конечно, не забудьте аплодисменты и заслуженный подарочек.
Талант второй: ораторские способности. Львы могут покорить и молча, однако в словесной форме это сделать гораздо проще. Их речь очень динамичная, мощная, они знают, когда нужно снизить тембр, а когда – поднять вплоть до крика. В сочетании с первым пунктом это идеальные показатели для того, чтобы быть журналистом, преподавателем, юристом и т.п.
Талант третий: умение презентовать. Львом заведует Солнце – центр солнечной системы. Потому представители знака прекрасно умеют нащупать и раскрыть уникальность в себе, других людях или вещах и подать в лучшем виде, чтобы заинтересовать окружающих. Даже если обнаруженное качество слабоватое, неразвитое, будьте уверены: Львы сделают из этого конфетку.
Талант четвёртый: притягательность. Здесь в принципе нечего добавить, так как ввиду первых трёх пунктов вы с большой долей вероятности очаруетесь Львами.
Талант пятый: лидерские качества. Лев – царь зверей. Щедрый, благородный, добродушный, активный и сильный. За таким многие хотят пойти и следуют по факту. Более того, в знаке сильна планета Плутон, которая ответственна за массы людей. Таким образом, будь это 5-7 человек среди друзей или коллектив из десятков сотрудников на работе, Львы зададут курс и поведут за собой.

В другой раз обсудим таланты скромных Дев.

Нравится 1
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Зодиак
Кира Найтли и другие харизматичные знаменитые Овны, которые никого не оставят равнодушными
Зодиак
Не терпят бунт на корабле: топ-5 самых требовательных мужчин в гороскопе
Гороскопы
Слова заденут за живое — любовный гороскоп на 9 августа
Гороскопы
Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 9 августа
Гороскопы
Боремся с ошибками — гороскоп на 9 августа
Гороскопы
«Год выдастся урожайным»: что ждет россиян в 2022 году
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гадания
Приметы на 9 августа 2021 года: что нельзя делать в этот день
Гороскопы
Ищем альтернативные варианты — финансовый гороскоп на 8 августа
Гороскопы
Планируем совместное будущее — любовный гороскоп на 8 августа
Гороскопы
Капризничаем и упрямимся — гороскоп на 8 августа