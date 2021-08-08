Кира Найтли и другие харизматичные знаменитые Овны, которые никого не оставят равнодушными

Астрологи уверяют, что женщины-Овны имеют мужской характер.

Они напористы и властолюбивы. Несмотря на сильный характер, мужчины их обожают и буквально готовы падать к их ногам. Звезды говорят, что это происходит из-за того, что женщины-Овны обладают невероятной харизмой. Это подтверждают знаменитости. На первый взгляд в их внешности нет ничего притягательного, но они покарают окружающих за считанные минуты.

Кира Найтли

Обладательница двух «Оскаров» никогда не подходила под общепринятые стандарты красоты, но тем не менее в нее были влюблены миллионы мужчин. Роль в «Пиратах Карибского моря» сделала ее всемирно известной. С этого момента ее популярность пошла в гору, и она снялась в других популярных фильмах, а мужские журналы начали включать ее в рейтинги самых красивых актрис и звезд.

Миранда Керр

Модель прославилась благодаря своему сотрудничеству с брендом Victoria's Secret. У нее довольно необычная внешность для модели – широкое лицо, большие глаза и тонкие губы. Сама она рассказывала, что в детстве была не самым красивым ребенком, поэтому не верила в себя. Однако она все же стала одним из «ангелов», снялась для календаря Pirelli, а после вышла замуж за миллиардера и основателя Snapchat Эвана Шпигеля.

Эмма Уотсон

Британская актриса прославилась еще в детстве благодаря роли Гермионы. Режиссеры, которые работали с актрисой, говорили о том, что у нее «проникновенная аура», которая приковывает взгляды зрителей к экранам. Многие критики пророчили Уотсон то, что она уйдет из кино после того, как вырастет, но этого не случилось. Актриса продолжила работу и сейчас принимает новые предложения о съемках.

Виктория Бэкхем

Популярность Виктория Бекхэм приобрела еще в качестве певицы, когда выступала с группой Spice Girls. Ее внешность не отличается изюминкой, но она смогла стать популярной в качестве иконы стиля – сначала она разрабатывала одежду для других брендов, а потом основала свой собственный. В детстве Бэкхем страдала от травли в школе из-за внешности, но теперь она жена одного из самых известных футболистов современности.