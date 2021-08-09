Обед за 15 минут: простые, но вкусные рецепты для знаков зодиака

Рассказываем, какие блюда подойдут каждому знаку зодиака.

Еда является одним из самых простых и доступных удовольствий в жизни. У каждого человека есть свои вкусовые предпочтения, на которые, как уверены астрологи, влияют звезды. Сегодня предлагаем вам простые и вкусные рецепты для каждого знака зодиака.

Он обладает хорошим здоровьем и работоспособностью, потому что любит растительную пищу, богатую витаминами и достаточно низкокалорийную.

Капуста, тушенная со свеклой

Состав: квашеная капуста — 0.5 кг, лук — 1/2 шт., вареная свекла — 0.5 кг, масло растительное — 1 ст. ложки, соль, сахарный песок, мука — 1 ст. ложка.

Лук обжарить в масле до золотистого цвета. Добавить капусту и немного воды, тушить, пока капуста не станет достаточно мягкой. Свеклу отварить, натереть на терке, добавить к капусте. Одновременно со свеклой высыпать в сковороду муку, перемешать. Добавить соль и специи по вкусу и тушить до готовности.

Телец обожает вкусно поесть, поэтому часто страдает от избыточного веса. Его слабым местом является щитовидная железа, поэтому Тельцу важно включать в рацион рыбу и морепродукты.

Рыбный суп с лимоном

Состав: любая белая рыба – 600 г, рис – 0.75 стакана, ½ ст..ложки сметаны, 3 лимона, зелень.

Рис сварить. Отварить рыбу. В полученный бульон добавить сметану и довести до кипения (не кипятить!), добавить отваренные рис и рыбу и варить, помешивая около 3 минут. Лимоны очистить от кожуры, нарезать кусочками и разложить по тарелкам. Налить суп в тарелки, посыпать зеленью.

Близнецы с рождения обладают слабой нервной системой. Чтобы повысить сопротивляемость организма и спокойнее реагировать на жизненные невзгоды, Близнецам важно употреблять полезный белок и кальций.

Яично-творожный салат

Состав: 4 вареных яйца, творог – 200 гр, морковь – 2-3 шт., майонез, зелень.

Яйца отварить. Сырую морковь натереть на мелкой терке. Творог протереть через сито и смешать с морковью и мелко нарезанной зеленью. Яйца мелко нарезать или натереть на крупной терке, добавить в общую смесь. Заправить майонезом и перемешать.

У Рака слабая пищеварительная система. Ему противопоказана острая пища, а овощи и фрукты полезны в приготовленном виде.

Молочно-творожный суп с тыквой и яблоками

Состав: творог – 200 г, тыква – 200 г, 2 средних яблока, мед – 2 ст.ложки, молоко – 700 мл, вода – 100 мл, гвоздика сушеная – 2 шт.

Тыкву сварить и протереть через сито. Гвоздику залить кипятком, настоять 20 минут и процедить. Творог протереть через сито, добавить в него протертую тыкву и мелко нарезанные яблоки. Перемешать, добавить мед. В полученную смесь налить молоко и настой гвоздики. Взбивать смесь около 2 минут.

Лев, как крупный «хищник», жить не может без мяса, но злоупотреблять жирными мясными блюдами ему не стоит, поскольку это плохо скажется на сердечно-сосудистой системе и весе.

Мясной рулет

Состав: свиной окорок – 0.5 кг, 2 яблока, сок половины лимона, 80 г чернослива, ½ ст.ложки горцицы, 1 луковица, 2 ст.ложки ягодного джема (смородина, клюква, брусника). Белое вино – 100 мл, бульон – 100 мл.

Окорок вымыть, промокнуть, посолить, разложить на противне. На мясо выложить чернослив. 1 яблоко нарезать кубиками, полить лимонным соком и выложить поверх чернослива. Мясо свернуть в рулет, перевязать нитью, сверху смазать горчицей. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 70-75 минут. Нарезать лук и второе яблоко, выложить их к мясу, залить вино и бульон и вернуть в духовку еще на 10 минут. Оставить остывать в духовке. Жидкость из противня смешать с джемом и использовать в качестве соуса.

Дева из-за постоянной занятости иногда не успевает вовремя поесть. Она часто испытывает сложности с желудочно-кишечным трактом и нуждается в большом количестве клетчатки.

Картофель с орехами и гранатовым соком

Состав: картофель средний – 2 шт, ядра грецких орехов измельченные – 1 ст.ложка, сок граната – 100 мл, 1 зубчик чеснока, зелень.

Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кубиками. Приготовить соус: смешать измельченные орехи, выдавленный чеснок, мелкорубленную зелень. Залить смесь гранатовым соком, перемешать. Залить соусом картофель.

Весы часто ведут малоподвижный образ жизни и склонны к полноте, поэтому для них необходимы регулярные разгрузочные дни.

Яблочный коктейль

Состав : молоко – 200 мл, яблочный сок – 200 мл, сок лимона – 1 ст.ложка, небольшое кислое яблоко – 1 шт., лимонный сок – 1 ложка, сахарный песок – 25 г, корица – 5 г.

Яблоко измельчить в миксере, добавить остальные ингредиенты и продолжить смешивать в течение 1 минуты.

Скорпион обладает прекрасным здоровьем, которое может испортить его непростой характер. В еде любит необычные сочетания продуктов.

Кальмары с картофелем

Состав: кальмары – 250 г, картофель – 500 г, майонез, растительное масло, зелень.

Картофель пожарить ломтиками, кальмары отварить и нарезать соломкой. Перемешать, заправить майонезом и посыпать зеленью.

Стрелец обладает не слишком устойчивой нервной системой и слабой печенью, но любит алкоголь и калорийные десерты. Чтобы оставаться в форме, ему нужны салаты и фрукты.

Салат «Зеленый»

Состав: отварной картофель – 1 шт, огурец свежий – 1 шт, помидоры свежие – 2 шт, фасоль зеленая (вареная или консервы) – 3 ст.ложки, яйцо вареное – 1 шт, сметана – 100 г, зеленый лук и зелень по вкусу.

Все овощи нарезать, перемешать и заправить сметаной. Сверху посыпать тертым яйцом и зеленью.

Козерог не слишком прихотлив в еде, но, учитывая, что у знака достаточно медленный обмен веществ, блюда должны быть не слишком калорийными и легко усвояемыми.

Свекольно-баклажановая икра

Состав: 1 средняя свекла, 1 средний баклажан, 2 луковицы, 1 ст.ложка томатной пасты.

Баклажаны почистить и прокрутить через мясорубку. Очищенную свеклу нарезать соломкой, а лук – полукольцами. Овощи сложить в кастрюлю, добавить томатную пасту, посолить, залить горячей водой, довести до кипения и настаивать под плотно закрытой крышкой 25 минут.

Водолей – не любит заниматься своим здоровьем. Ему полезна овощная диета, но он обожает сладости и копчености, которые улучшают его настроение.

Грибы, запеченные в сыре

Состав: 500 г грибов, по ½ стакана масла и сметаны, 3 дольки чеснока, 50 г сыра.

Свежие грибы нарезать тонкими ломтиками, выдавить дольки чеснока, сложить их вместе в горячее топленое масло, посолить и тушить около часа на слабом огне. После грибы выложить на противень, залить сметаной, посыпать сыром и запекать в духовке около 30 минут.

Рыбы склонны злоупотреблять алкоголем и при этом часто обладают сниженным аппетитом. Для них подойдут сытные, но не тяжелые блюда.

Фруктовый плов

Состав: рис – 300 г, вода – 600 мл, изюм – 2-3 ст.ложки, чернослив – 50 г, сливочное масло – 50 г

Рис промыть, замочить на 2-3 часа, залить кипятком, добавить вымытые чернослив и изюм, посолить и варить до тех пор, пока не впитается вся вода. После плотно закрыть крышкой и на 20 минут оставить в нагретой духовке. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом.