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Самые ревнивые мужчины в гороскопе

11 августа 2021ЗодиакМир24

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых отличаются особой ревнивостью.

Самые ревнивые мужчины в гороскопе
Фото: depositphotos

Скорпион

На первом месте находятся Скорпионы. Мужчинам этого знака свойственна осторожность и подозрительность. Их ревность проявляется в чрезмерной опеке и контроле над партнершей.

Стрелец

На второй строчке рейтинга – Стрельцы. Мужчины, рожденные под этим знаком, часто бывают скрытными и могут долго не показывать своей ревности. При этом они не перестанут следить за своей половинкой, страдая молча.

Овен

Овны также часто бывают ревнивцами. Представители этого знака – собственники и к тому же бывают чрезмерно эмоциональны. Их ревность имеет долгоиграющий характер.

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