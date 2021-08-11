Самые ревнивые мужчины в гороскопе

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых отличаются особой ревнивостью.

На первом месте находятся Скорпионы. Мужчинам этого знака свойственна осторожность и подозрительность. Их ревность проявляется в чрезмерной опеке и контроле над партнершей.

На второй строчке рейтинга – Стрельцы. Мужчины, рожденные под этим знаком, часто бывают скрытными и могут долго не показывать своей ревности. При этом они не перестанут следить за своей половинкой, страдая молча.

Овны также часто бывают ревнивцами. Представители этого знака – собственники и к тому же бывают чрезмерно эмоциональны. Их ревность имеет долгоиграющий характер.