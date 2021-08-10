Настоящий счастливчик: астрологи назвали самый успешный знак

Кому-то деньги достаются кропотливым трудом, а кто-то прикладывает минимум усилий и получает желаемое, всё зависит от расположения звезд.

Победителями в денежной викторине судьбы стали Близнецы. Люди, рожденные под этим знаком зодиака имеют характерные для успехов черты характера. Им нипочем трудные жизненные ситуации. Астрологи комментируют это тем, что покровителем Близнецов является Меркурий, ведь именно он отвечает за находчивость, гибкий ум и способность адаптироваться к различным обстоятельствам.

Представители этого знака зодиака редко испытывают трудности с финансами, деньги в буквальном смысле уверенно идут к ним в руки. Повышенная общительность и стойкий характер позволяют Близнецам заводить перспективные знакомства, а поскольку активность, выносливость и жизнелюбие этих знаков зодиака часто делает их душой компании, то такие знакомства приводят лишь к финансовым успехам без особого труда.