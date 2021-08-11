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Сведут с ума любого: женщины-вамп по знаку зодиака

11 августа 2021ЗодиакВечерняя Москва

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых всегда легко сводят с ума мужчин.

Сведут с ума любого: женщины-вамп по знаку зодиака

Весы

Женщина-Весы. Эта дама прекрасно сложена, грациозна, нежна и изящна. В нее нельзя не влюбиться: мужчину так и тянет обнять красавицу.

Лев

Женщина-Лев. Гордая и царственная представительница этого знака всегда знает, как себя подать. Она настоящая аристократка, свободная и амбициозная. Внешность этой женщины не оставит равнодушным ни одного мужчину.

Скорпион

Женщина-Скорпион. Эти дамы страстные и утонченные натуры не будут знать отбоя от поклонников. Скорпионы — настоящие кукловоды, которые знают, чем пронзить мужское сердце. Они всегда купаются в роскоши и море любви, сообщается на портале Clutch.

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