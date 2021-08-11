‎‎«Будет мстить долго и упорно»‎: астролог объяснил, что мешает Водолеям прощать

Почему самый позитивный знак зодиака так страшен в гневе?

Водолей может казаться одним из самых дружелюбных и веселых знаков. Ведь они так легки на подъем, вокруг них всегда происходит много интересных событий, они в центре веселья и развлечений. Кажется, что злость и Водолей несовместимы. Но это далеко не так.

Дает отпор несправедливости

Водолей очень чувствителен. И особенно чувствителен к ситуациям, где страдают люди. Здесь Водолей готов вступить на тропу войны и со свойственной ему деятельной энергией начать крушить все на своем пути, планомерно уничтожая соперника.

Чаща терпения переполнится

Для того, кто Водолея обидел, это обычно происходит внезапно – Водолей будет достаточно долго терпеть, оправдывать, давать вторые шансы человеку. Но однажды кредит доверия будет исчерпан, просчитать этот срок невозможно, просто в какой-то момент чаша терпения Водолея переполняется.

Безобразные скандалы представители этого знака устраивают достаточно редко, их первая реакция – уход, обрыв связей – зачастую без прояснения ситуаций. Точнее, их оппоненту кажется, что не случилось ничего страшного, просто очередное недопонимание, но Водолей внутри себя уже все решил и «вычеркнул» человека из своего ближнего круга и списка друзей.

Не даст сесть себе на шею

Если конфликт связан с использованием Водолея (его желание помочь некоторые путают с мягкостью и просто садятся на шею), то скандал вполне возможен – с криками, оскорблениями и метаниями вещей.

Обширные связи и знакомства Водолея так же будут задействованы для мести, а точнее, восстановления справедливости. Ничего личного – он просто будет делиться со всеми «наболевшим» и это приведет к тому, что его обидчик начнет ловить на себе косые взгляды, отказы в просьбах и количество приглашений на общие тусовки резко уменьшится. Может дойти и до исключения из социального круга и даже увольнения – кто знает, с кем еще он поделится своим несогласием с ситуацией.

Поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем обидеть Водолея – он умеет постоять за себя, хотя на первый взгляд и не производит такого впечатления.