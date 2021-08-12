Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Названы знаки зодиака, которым противопоказан брак

12 августа 2021ЗодиакУника Новости

Развод – это дело житейское. Вряд ли сегодня можно кого-то удивить внезапным расторжением брака.

Названы знаки зодиака, которым противопоказан брак
Фото: Кадр из фильма "Однажды в Вегасе"

Расставание пар происходит ежедневно, правда, некоторые люди делают это чаще других. Как утверждают астрологи, всему виной знак зодиака, под которым родился человек.

Среди представителей зодиакального круга далеко немногие могут похвастаться стабильностью отношений. Наиболее часто браки расторгают Овны, Стрельцы, Водолеи, Козероги и Близнецы.

Овен

Многие придерживаются мнения, что Овны нередко ведут себя как настоящие «тираны». К сожалению, во многом это правда – представители данного знака Зодиака будут контролировать каждый шаг своей второй половинки. Кроме того, Овны упорно «проповедуют» собственную правоту во всех вопросах.

Стрелец

Стрельцы очень импульсивны и слишком сильно ценят свою свободу. Чаще всего они принимают поспешные решения, в том числе в вопросе отношений. Из-за этого со временем Стрельцы разочаровываются в браке и теряют интерес к партнеру.

Водолей

Независимость и свобода – главные цели в жизни Водолеев. Они обрубают все связи, как только на них начинают давить. В отношениях представители этого знака Зодиака ведут себя очень своеобразно – порой кажется, что у них есть свой собственный вымышленный мир.

Козерог

Козероги очень глубоко погружаются в работу. Их вторые половинки нередко страдают от недостатка внимания. Если ситуация сохраняется на протяжении долгого времени – развод неизбежен.

Близнецы

Непостоянство и нерешительность значительно портят жизнь Близнецам и их партнерам. Как только на пути появляются трудности, представители этого знака Зодиака бросают все и возвращаются в комфортную среду. Они предпочитают заканчивать отношения одним махом, без предупреждения, передает портал Progorod58.ru.

Уника Новости: последние новостиПавел Глоба предрек неприятности четырем знакам зодиака в августеЗапечатленный голым сын Байдена Хантер рассказал о краже компьютера «русскими»Названы знаки Зодиака, которые регулярно разводятся: тираны и ревнивцы
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Зодиак
Павел Глоба рассказал, на какие знаки обрушатся проблемы в августе
Зодиак
Задирают нос выше всех: три самых гордых знака зодиака