Названы знаки зодиака, которым противопоказан брак

Развод – это дело житейское. Вряд ли сегодня можно кого-то удивить внезапным расторжением брака.

Расставание пар происходит ежедневно, правда, некоторые люди делают это чаще других. Как утверждают астрологи, всему виной знак зодиака, под которым родился человек.

Среди представителей зодиакального круга далеко немногие могут похвастаться стабильностью отношений. Наиболее часто браки расторгают Овны, Стрельцы, Водолеи, Козероги и Близнецы.

Многие придерживаются мнения, что Овны нередко ведут себя как настоящие «тираны». К сожалению, во многом это правда – представители данного знака Зодиака будут контролировать каждый шаг своей второй половинки. Кроме того, Овны упорно «проповедуют» собственную правоту во всех вопросах.

Стрельцы очень импульсивны и слишком сильно ценят свою свободу. Чаще всего они принимают поспешные решения, в том числе в вопросе отношений. Из-за этого со временем Стрельцы разочаровываются в браке и теряют интерес к партнеру.

Независимость и свобода – главные цели в жизни Водолеев. Они обрубают все связи, как только на них начинают давить. В отношениях представители этого знака Зодиака ведут себя очень своеобразно – порой кажется, что у них есть свой собственный вымышленный мир.

Козероги очень глубоко погружаются в работу. Их вторые половинки нередко страдают от недостатка внимания. Если ситуация сохраняется на протяжении долгого времени – развод неизбежен.

Непостоянство и нерешительность значительно портят жизнь Близнецам и их партнерам. Как только на пути появляются трудности, представители этого знака Зодиака бросают все и возвращаются в комфортную среду. Они предпочитают заканчивать отношения одним махом, без предупреждения, передает портал Progorod58.ru.