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Павел Глоба рассказал, на какие знаки обрушатся проблемы в августе

12 августа 2021ЗодиакУника Новости

Известный астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, для которых вторая половина августа начнется с неприятностей и проблем.

Павел Глоба рассказал, на какие знаки обрушатся проблемы в августе
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Овен

У людей, родившихся под этим знаком, до 15 августа будет период испытаний. Всем, кто давно находится в отношениях, придется вдохнуть в них новую жизнь, иначе проблем не избежать. На работе Овнам лучше сосредоточиться на привлечении клиентов или спонсоров. Особенно осторожным надо быть 12 и 13 августа, когда существует вероятность встретить очень неприятных или даже опасных людей.

Телец

Для людей, которые появились на свет под этим созвездием, вторая неделя августа начнется с трудностей. Рекомендуется не принимать поспешных решений, особенно, если они связаны с денежным или предпринимательским риском.

Лев

Львам стоит направить свою энергию на новые начинания, что поднимет настроение и создаст мотивацию к росту. Но если неграмотно распределить свои силы и время, в жизни может начаться черная полоса, которую еще не скоро удастся преодолеть.

Стрелец

Для представителей этого знака период с 11 по 15 августа будет крайне непредсказуемым и динамичным. Стрельцам необходимо научиться контролировать свои эмоции, в противном случае срывы планов и проблемы в общении обеспечены. Успех гарантирован тем, чья работа связана с представителями других государств и культур. Для достижения целей придется приложить максимум усилий.

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