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Солить или квасить: какие заготовки на зиму нужно сделать каждому знаку

14 августа 2021ЗодиакДиана Сабитова

Звезды рассказали, что закатать каждому знаку на зиму.

Солить или квасить: какие заготовки на зиму нужно сделать каждому знаку
Фото: livejournal

Лето постепенно заканчивается, а впереди у нас прекрасная пора – осень, время сбора урожая и подведения итогов. А что, если запастись на ближайшие полгода не только полезными заготовками, но и подходящими каждому знаку зодиака?

Овен

Овну обязательно в своем подвальчике иметь пару баночек со сладким перцем. Вяленый болгарский перец тоже подойдет, можно взять и с компаньоном, например перец с баклажаном.

Телец

Тельцам лучше запастись несколькими банками соленых огурчиков, можно с помидорами и другими овощами. Вариант с маринадом тоже подходит, главное чтобы огурцов было больше, чем других овощей.

Близнецы

Близнецам подойдет более экзотический вариант солений – консервированный редис. Можно сочетать его с разными видами зелени: укропом, зеленым луком.

Рак

Ракам же вспоминать прекрасные летние деньки поможет консервированный горошек, который можно употреблять и как отдельное блюдо или добавить в салат.

Лев

Львам для хорошего зимнего настроения нужно запастись кабачковой икрой, желательно собственного изготовления. Просто консервированный кабачок тоже подходит.

Дева

Девам же нужно запастись маринованной или квашеной свеклой. Рецептов со свеклой существует великое множество, например свекла с имбирем – необычный и «теплый» зимний салат!

Весы

Весам предназначен маринованный или квашеный чеснок, чеснок в масле, а также любые другие заготовки, в состав которых он входит. Так что разнообразие зимних вкусов Весам гарантировано!

Скорпион

Скорпиону нужно что-то соответствующее его характеру, поэтому ему лучше запастись консервированным острым перцем. Так же подойдет аджика и другие соленья, в состав которых он входит.

Стрелец

Стрельцы же смогут поддержать свой идеальный зимний рацион при помощи консервированных помидор, домашнего кетчупа, томатной пасты. И любых других консервов, в составе которых много помидор.

Козерог

Козерогу на осенне-зимний период стоит запастись квашеной капустой, ее также можно сочетать в различных вариациях с другими овощами.

Водолей

Водолеи будут хрустеть зимой консервированной кукурузой. Можно добавлять ее в салаты и другие блюда, можно есть прямо из банки, не забывая получать удовольствие!

Рыбы

Рыбкам можно запастись квашенной капустой. Ее можно добавлять к абсолютно любому блюду – будет очень вкусно.

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