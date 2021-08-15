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Астрологи назвали три самых преданных в любви знака зодиака

15 августа 2021ЗодиакВечерняя Москва

Существуют ли такие люди, которые могут влюбиться один раз и пронести это чувство в сердце всю жизнь?

Астрологи назвали три самых преданных в любви знака зодиака

Астрологи уверены, что да. Шанс встретить такого человека, по их мнению, выше среди представителей трех знаков зодиака.

Тельцы

С ними никогда не станет скучно: их партнеру стоит готовиться к постоянным сюрпризам и приятным мелочам. Они очень нежные и заботливые в отношениях.

Весы

Представители этого знака по праву считаются настоящими хранителями домашнего очага. Они создают уют, поддерживают порядок. В отношениях очень верные и преданные, поэтому к ним всегда возвращаются и редко выберут кого-то взамен.

Стрельцы

Их отношения строятся на равенстве партнеров. Они легко могут удивить своих избранников (избранниц). Стрельцы уверены в себе, сильны духом и могут позволить себе быть независимыми, передает ФАН.

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