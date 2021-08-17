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Астрологи назвали знаки зодиака женщин, которым катастрофически не везет в любви

17 августа 2021ЗодиакВечерняя Москва

Почти каждая женщина мечтает обрести счастье в семье, но не у всех это получается. Астрологи выяснили, что порой это зависит от знака зодиака.

Астрологи назвали знаки зодиака женщин, которым катастрофически не везет в любви

Они отметили, что трем представительницам зодиакального круга чаще остальных не везет в любви.

Весы

Весы — один из самых женственных знаков. Девушки-Весы нежны, изысканы и грациозны. Они пользуются вниманием мужчин, но много сомневаются. Им предлагают руку и сердце, а они все думают и выбирают. Именно поэтому Весы часто так и остаются одинокими.

Водолей

Дамы-Водолеи очень харизматичны, независимы и свободолюбивы. У них множество поклонников, которые их носят на руках. Но они не спешат создавать семью, иногда из упрямства и нежелания быть как все. Зато, если найдут такого же авантюриста, могут обрести счастье в отношениях.

Козерог

Амбициозные и сильные женщины-Козероги часто отпугивают мужчин стремлением быть самостоятельными. В них не всегда можно разглядеть нежную женскую натуру. Они даже составляют конкуренцию мужчинам, а это может отпугнуть потенциального партнера. Но если уж кому-то они и позволят увидеть хрупкую девушку под внешней оболочкой сильной бизнесвумен, то этот счастливчик своего не упустит, передает Пятый канал.

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