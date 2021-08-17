Победители по жизни: четыре знака зодиака, которым все завидуют

Кому-то вечно везет, а кто-то должен все время страдать и терпеть всевозможные неприятности.

Думаю, многие обращали внимание на таких счастливчиков, у которых все отлично. Под какой же звездой им было суждено родиться?

Водолеи всегда в кругу поклонников и друзей, вечно на позитиве и все им нипочем. Кажется, что с ними вообще ничего плохого случиться не может, ну а если вдруг и произойдет беда, то счастливый случай или кто-то из близких обязательно их выручит. Кажется, что все им в руки идет само – и счастье, и признание, и успех. Жаль, мало кто понимает, какую высокую цену этот знак платит за свои достижения и в каком вечном напряжении пребывает – ведь статусу надо соответствовать.

Овен слишком много рассказывает о том, какой он уникальный и неповторимый победитель. Не важно, что он где-то преувеличивает, а где-то недоговаривает, о своих неудачах вряд ли кто-то будет говорить вслух. Важно, что слушатели ему верят и да, откровенно завидуют. А еще если мы вспомним, что Овен не слишком церемонится с людьми, то очень скоро может обнаружиться, что зависть людей – черная.

Девы слишком уж идеальны и их успех кажется людям чем-то ненормальным – ведь мало кто сможет быть столь организованным и столько сил уделять выбранному делу, будь то работа или домашний уют. Поэтому вокруг них собираются злопыхатели, которые начинают судить их внешность, способы заработка и стиль жизни. Слишком много времени Девы тратят на то, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих, а людям кажется, что они что-то скрывают и недоговаривают, ведь слишком уж все им легко дается.

Близнецы со своей способностью выходить победителями из самых ужасных ситуаций так же получают свою долю людской ненависти, сообщает Командир. Ведь им все так легко дается, с них как с гуся вода, вообще не переживают и не расстраиваются, что бы ни случилось! Все дело в том, что Близнецы держат маску «а нам все нипочем» и кроме восхищения получают негатив за слишком поверхностное и беззаботное отношение к жизни.