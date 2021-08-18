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Павел Глоба предрек черный сентябрь четырем знакам зодиака

18 августа 2021ЗодиакУника Новости

Известный астролог Павел Глоба рассказал, к каким проблемам и испытаниям стоит приготовиться четырем представителям зодиакального круга с наступлением осени.

Павел Глоба предрек черный сентябрь четырем знакам зодиака
Фото: Кадр из фильма "Возвращение"

По словам эксперта по звездам, в сентябре важно сохранять равновесие между личной жизнью и работой, иначе можно лишиться одного или другого. Благоприятные дни первого месяца осени – 8, 12,13 и 16 числа, неблагоприятные — 1, 3, 4 и 6 числа.

Овен

В начале сентября представителей этого знака может ждать трудное время. Однако Овнам удастся справиться с сложностями с помощью харизмы, присущей родившимся под этим знаком людям.

Лев

В первый осенний месяц людей, которые появились не свет под этим созвездием, может ожидать решение бытовых вопросов (например, обновление интерьера или глобальный ремонт). Это не всегда легко, но возможные трудности пойдут на пользу представителям этого знака и позволят укрепить отношения со второй половинкой.

Дева

Существует вероятность, что сентябрь нагонит на Дев хандру. Во избежание такой ситуации необходимо все внимание сосредоточить на работе. Это поможет быстрее решить текущие проблемы.

Весы

Первый месяц осени поставит представителей этого знака перед непростым выбором. Они будут вынуждены определиться, кому они будут уделять больше времени – родственникам или друзьям. При этом важно не принимать поспешных решений и правильно расставить приоритеты.

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