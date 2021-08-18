Мужские знаки, с которыми сложно жить под одной крышей

Астролог рассказал, с какими мужчинами не стоит создавать семью.

«Любовная лодка разбилась о быт» – мы с детства знаем это утверждение. Романтическая влюбленность и горячая страсть могут привести к тому, что партнеры захотят большего и начнут жить под одной крышей. И тут начинают происходить неожиданные трансформации любимой половинки. С мужчиной какого знака зодиака могут ожидать неприятные сюрпризы?

Раки крайне капризны и неуступчивы. А еще ревнивы и скандальны и требуют к своей персоне 100% внимания. Уйти с работы, отказаться от подруг и всю жизнь посвятить заботе о любимом супруге – вот чего они ждут от своей спутницы. И пытаются этого добиться крайне неприятными способами: придирками, обесцениванием, скандалами, сообщает Cursorinfo.

Мужчина-Дева способен довести свою половину до белого каления бесконечными придирками и привычкой к идеальному порядку везде и всюду. А если мужчина еще работает из дома, то ситуация станет невыносимой довольно быстро. Кроме того, они довольно нерешительны в том числе и в бытовых вопросах, им надо все хорошенько взвесить и обдумать, а пока они решают, хорошие возможности могут быть упущены.

На роль домашнего тирана вполне может претендовать Козерог. Все должно быть даже не так, как Козерог сказал, а так, как он подумал. И, конечно же, есть только его мнение и неправильное. Также от Козерога сложно добиться сочувствия и рассчитывать на эмпатию, он очень требователен к себе и так же относится к окружающим. Соответствовать его идеалу тяжело, тем более, он отказывает в поддержке и помощи.

Водолей тоже выглядит как опасный партнер для долгосрочных отношений. Для начала можно удивиться, что он вообще в них вступил – ведь любые ограничения и рамки воспринимаются им крайне тяжело. Теперь вся его бурная и полная событий жизнь должна происходить дома. Со стороны это будет выглядеть так, что Водолей постоянно достает свою половину какими-то глупыми требованиями, подозрениями. Придумывает поводы для ссор. На самом деле ему скучно и не хватает эмоций, поэтому он «вытрясет» все из своей половинки, а после, скорее всего, ее оставит.