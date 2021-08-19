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Знаки зодиака самых страстных в постели мужчин

19 августа 2021ЗодиакУника Новости

Пожалуй, каждая женщина хочет достигнуть личного счастья и найти человека, с которым можно будет прожить всю жизнь.

Знаки зодиака самых страстных в постели мужчин
Фото: Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"

Однако в наши дни долгосрочные отношения являются скорее исключением. Чтобы как-то прояснить сложившуюся ситуацию, российские астрологи решили составить список самых любвеобильных знаков Зодиака среди мужчин.

Рак

Так, самыми чувственными мужчинами по праву считаются Раки. Они очень внимательны к избраннице и никогда не проявляют холодность в общении. Влюбленность Раков видна очень явно – даже если кажется, что мужчина погружен в свои мысли, вполне вероятно, что думает он только о предмете воздыхания.

Дева

Требовательность – второе «имя» для мужчин, родившихся под знаком Девы. Они очень требовательны к себе и всегда проявляют должное внимание к партнерше. Как правило, такие мужчины могут похвастаться особой нежностью в отношениях.

Скорпион

Скорпионы всегда считались самыми страстными мужчинами. Можно сказать, что сексуальное желание является чуть ли не главным критерием при выборе спутницы жизни. Мужчины-Скорпионы однозначно не дадут заскучать партнерше, они будут стараться окружать ее вниманием и заботой.

Стрелец

Стрельцы всегда становились опытными соблазнителями. Они умело находят подход даже к самой неприступной женщине. Общительность и находчивость Стрельцов делает их прекрасными спутниками жизни, передает портал Progorod58.ru.

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