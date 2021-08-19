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Названы три пары знаков зодиака, которые будут жить, как кошка с собакой

19 августа 2021ЗодиакУника Новости

Народная мудрость говорит нам о том, что, мол, «милые бранятся, да только тешатся». Но в реальной жизни это не всегда так.

Названы три пары знаков зодиака, которые будут жить, как кошка с собакой
Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Если конфликты в семье вспыхивают чаще, чем огонь на плите — это явно не к добру.

В свою очередь астрологи считают, что избежать постоянных скандалов в семье можно, ориентируясь на совместимость знаков зодиака. По их мнению, у трех пар риск несовместимости особенно высок.

Телец и Близнецы

У этой пары, несмотря на взаимное притяжение и влечение, есть серьезные разногласия в вопросах личной свободы. Эмоциональный Телец, как правило, ревнует вторую половину буквально ко всему, что движется, изводя партнерами упреками. А своевольные и легкие Близнецы совершенно не терпят любых ограничений и оков.

Дева и Водолей

Дева обожает все планировать наперед, при этом не только для себя, но и для партнера. Что очень не нравится Водолею, который не любит ограничения и склонен к спонтанности. Только самые мудрые Водолеи способны выносить регулярную критику со стороны Дев.

Козерог и Стрелец

У этой пары тоже имеются серьезные разночтения в вопросах свободы. Козерог очень ответственен и требует того же от остальных. В свою очередь легкомысленный Стрелец нередко забывает о данных им обещаниях, чем очень злит своего партнера.

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