Не наступают на трещинки в асфальте: самые суеверные знаки зодиака

Они боятся совершать любые действия, которые принесут им несчастье, и способны выполнять определенные ритуалы, чтобы в жизни все складывалось хорошо.

Это самые суеверные знаки зодиака, хотя многие из них предпочитают скрывать эту слабость.

Телец – один из самых суеверных знаков зодиака. Читает гороскоп каждый день перед выходом на работу и более интенсивно, чем остальные, и всегда следует указанным в нем инструкциям.

Даже если он не признается в этом публично, Рак – суеверный знак. Он особенно старается избегать негатива в разговорах, потому что верит в силу слов и считает, что если он скажет что-то плохое, то это может сбыться.

Лев знает все об эзотерическом мире. Главная цель этого знака зодиака – защитить себя и свою семью от любой негативной ситуации. Сделает все возможное, чтобы освободиться от негативной энергии.

Представители Весов настолько суеверны, что страдают навязчивыми идеями. По этой причине чаще всего они предпочитают ничего не читать и не знать, какое отношение это имеет к оккультному миру. Но если он узнает, то способен использовать все возможные амулеты, чтобы отогнать несчастье, хотя никому об этом не скажет.

Скорпион – чрезвычайно суеверный знак. Сильно верит в энергию и мир духов. Он также верит в силу разума для вещей, которые происходят или могут произойти. Он очень хорошо разбирается в мире эзотерики, поскольку провел много исследований на эту тему. Основываясь на своих знаниях, он избегает плохих компаний.