Павел Глоба предсказал ошеломительный 2022 год пяти знакам зодиака

Известный астролог Павел Глоба сделал прогноз на 2022 год. Из него можно выделить несколько знаков зодиака, которых явно ждет удача и успех.

Год, полный приятных неожиданностей, будет у Овнов. Непростым временем может стать период с января по март, необходимо будет поменять некоторые цели и откладывать деньги. Однако уже к концу года эти средства станут основой для беззаботного будущего. Весна и лето — хорошее время для работы, возможно продвижение по карьерной лестнице.

Для Близнецов, которые усердно работали весь 2021 год, 2022 — станет спокойным временем. Для тех, кто хочет сменить работу, лучше всего сделать это в мае. У семейных Близнецов непростым периодом в отношениях будет первая половина года, но уже летом все наладится.

По мнению Павла Глобы, у Дев начинается хорошее время для того, чтобы создать или укрепить семью. Весь год они будут наслаждаться гармонией в отношениях. В работе же придется приложить усилия, чтобы достичь значимых результатов. Но в целом год будет удачным.

Планы, которые уже давно вынашивали Скорпионы, начнут воплощаться в реальность. Возможно хорошее повышение и в зарплате, и в должности. В 2022 году Скорпионы будто и не будут видеть неприятности. По словам Павла Глобы, сейчас хорошее время, чтобы заводить знакомства и путешествовать.

У Водолеев в начале года может быть карьерный рост. Весна также будет очень активной с точки зрения карьерного развития. Лето пройдет в более спокойном ключе, но уже к сентябрю представители знака зодиака наберутся сил, чтобы начать работать над новым проектом.