Попросят добавки: супы, которые полюбят знаки зодиака

Какой суп можно приготовить вашему близкому по знаку зодиака?

Такое блюдо, как суп, имеет в русской культуре особое значение. Еще в древности супы считались главными на столе после хлеба, так как они сытные и требуют не так много ингредиентов. Некоторые супы считаются целебными при простуде и проблемах с желудком.

Напористые и непредсказуемые Овны любят острую пищу, поэтому им идеально подойдет суп харчо. В нем много приправ и различных ингредиентов, поэтому он будет не только вкусным, но и сытным. Для супа харчо приготовьте бульон из говядины на кости, процедите. Мясо нужно отделить от кости и нарезать на кусочки. Бульон доведите до кипения, а затем положите туда рис, позже добавляйте говядину и томатную пасту. В отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и посыпьте мукой. В полученную массу натрите корень петрушки, а затем добавляйте все это в суп вместе с лавровым листом. В конце положите в суп грецкие орехи, измельченные в блендере, хмели-сунели и гранатовый сок. По вкусу можно добавить чеснок, кинзу и острый перец.

Практичным Тельцам стоит приготовить куриную лапшу. Важно, чтобы она была наваристой и сытной для представителя этого знака зодиака. Кроме того, следите за тем, чтобы лапша не переварилась, иначе Телец расстроится. Для куриного бульона отварите куриную грудку. Пока готовится бульон, обжарьте морковь и мелко нарезанный лук. Грудку достаньте и разделите на кусочки, а потом добавляйте обратно в кастрюлю вместе с лапшой. Варите на медленном огне 10 минут.

Близнецы больше любят растительную пищу, поэтому им нужен легкий суп, после которого останется место для еще какого-нибудь блюда. Приготовьте им итальянский гаспачо. Возьмите помидоры, огурцы и лук, и положите все это в блендер. Измельчите до состояния пюре, а затем переложите в миску. В полученную массу добавьте томатную пасту, оливковое масло, кинзу и уксус. В суп можно добавить моцареллу или соус песто по вкусу.

Раки любят уют, а еще они очень консервативны, поэтому наверняка обрадуются тарелке наваристого борща в любое время года. Как известно, у каждой хозяйки свой рецепт борща, но если у вас еще нет своего, предлагаем вам воспользоваться инструкцией приготовления классического борща. Возьмите говядину на кости и сварите бульон. Не забывайте снимать пену. Для зажарки нужна свекла, морковь и лук. Перед тем, как добавлять свеклу, добавьте в нее лимонную кислоту, лимонный сок или уксус. Когда бульон будет готов, достаньте из него мясо. В кастрюлю положите капусту и картофель. Пока варятся овощи, нарежьте мясо и добавьте его обратно в бульон, затем – зажарку. В конце положите к супу лавровый лист и зелень.

Роскошные по натуре Львы считают себя королями, им и стоит попробовать соответствующее блюдо. Для «царского» супа вам понадобятся белые грибы. Нарежьте куриное филе кусочками и приготовьте бульон. Нарежьте грибы, вымочите их в воде на протяжении 10 минут и добавьте в бульон. В кастрюлю также положите нарезанные овощи: картофель, морковь, лук и сельдерей. Когда все овощи будут готовы, добавьте сливки и зелень. Для супа рекомендуется использовать сухие грибы, но можно взять и замороженные. В таком случае вымачивать их не нужно.

Представителям этого знака зодиака лучше всего подойдет окрошка. Это летнее блюдо легкое, полезное и сытное, а еще с ним важно не переусердствовать, как и при общении с Девами. Отварите картофель и яйца. Когда они остынут, нарежьте их кубиками. После этого добавьте туда свежие огурцы, колбасу и зелень. Заливать по вкусу квасом или кефиром, но тут выбор уже зависит от девы, а спорить они по этому поводу могут бесконечно.

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, на самом деле не так просты, как кажется на первый взгляд. Им лучше всего приготовить рыбную уху на сливках. Суп кажется простым, но на самом деле он откроет новые грани вкуса, если вы его попробуете. Так и происходит с Весами – их нужно распробовать. Нарежьте картофель крупными кубиками и поставьте вариться. К картофелю добавьте лук-порей. Когда до готовности останется пять минут, добавляйте форель, нарезанную небольшими кубиками. Спустя 10 минут добавляйте черный перец, сливочное масло и готовьте на медленном огне. В конце влейте жирные сливки и доведите суп до кипения.

Непростым Скорпионам лучше приготовить легкий суп из растительных ингредиентов. Они наверняка следят за своей фигурой и откажутся от наваристого борща со сметаной, поэтому приготовьте им чечевичный суп с пряностями. Именно специи придают ему необычный вкус, как и перчинка в характере Скорпиона. Положите чечевицу в кастрюлю и залейте ее водой, доведите до кипения. После этого добавляйте перец чили, помидор, корень имбиря, чеснок, куркуму и соль. Вварите на медленном огне под крышкой. Все это можно измельчить в блендере, тогда у вас получится суп-пюре, но можно оставить и в таком виде. В тарелке добавьте к супу немного йогурта и кинзы.

Стрельцы любят сочетать продукты, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными. Если у вас есть знакомый Стрелец, то вы знаете, что они могут быть переменчивыми натурами. А еще они любят поностальгировать, поэтому предлагаем приготовить им молочный суп из детства. Налейте молоко в кастрюлю и поставьте на огонь. Когда оно закипит, немного убавьте тепло, чтобы оно не кипело. Добавьте сахар. Насыпьте туда вермишель и варите до готовности. В тарелку добавьте сливочное масло. Суп можно украсить фруктами.

При общении с этим знаком зодиака нужно быть аккуратным, потому что испортить все может одна фраза. У близких людей Козерогов даже есть четкий «рецепт» того, как с ними разговаривать. Этим людям подойдет солянка – в ней много разных ингредиентов и ни на шаг нельзя отойти от рецептуры. Сварите бульон из говядины или свинины, добавьте в него соль, перец и лавровый лист. Из кастрюли нарежьте мясо и добавьте к нему колбасу или ветчину и сосиски. В сковороде потушите лук, соленые огурцы и петрушку. В суп добавьте сначала овощную смесь, а потом мясную. В конце – маслины. Подавайте со сметаной и зеленью.

Представители этого знака зодиака любят экспериментировать и обладают нестандартным мышлением. Это – творческие натуры, которым важна легкость. Они не любят переедать и придерживаются диеты, поэтому приготовьте им грибной суп-пюре со сливками. В кастрюле отварите картофель, а в сковороде пожарьте грибы и лук. Картофель и зажарку выложите в миску и смешайте в блендере, после этого добавьте сливки. Если суп получился слишком густым, вылейте в него немного картофельного бульона. Важно, чтобы его не было слишком много, иначе суп будет пресным.

Они мечтатели, которые живут в мире собственных иллюзий и не любят что-то менять. Им по вкусу простое блюдо с классическим рецептом, проверенным годами. И этот суп – щи. Приготовьте куриный бульон и сцедите его, если это необходимо. Небольшими кубиками нарежьте картофель и добавьте в кастрюлю. Когда он сварится, положите капусту и варите до готовности. Для зажарки возьмите лук и морковь, приготовьте на сковороде и добавьте в кастрюлю. Обжарьте помидоры на медленном огне и положите к бульону. Варите все вместе еще 10 минут. В конце добавьте соль, перец и чеснок.