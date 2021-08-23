Астролог рассказала о темных сторонах каждого знака зодиака

Астролог Анна Зорина поведала о двух сторонах личности каждого знака зодиака.

Овен отличается свой жаждой к жизни. Представители данного знака зодиака энергичные, амбициозные, целеустремленные. Они не боятся трудностей и готовы постоять за себя. При этом Овны часто раздражаются, страдают от перепадов настроения и могут стать агрессивными. Однако со временем они смогут научиться управлять своей темной стороной.

Тельцы прикладывают максимальные усилия, чтобы добиться стабильности во всех сферах жизни — работе, отношениях. Тельцы ценят своего партнера и будут сохранять ему верность даже в очень продолжительных отношениях. Представители данного знака зодиака отличаются простотой и надежностью. С другой стороны Тельцы бывают упрямыми, жесткими и бескомпромиссными.

В Близнецах уживаются две противоположные друг другу личности. Они дружелюбны, общительны, легки на подъем. У представителей данного знака зодиака зачастую много друзей. Они обожают приключения.

Темная сторона Близнецов проявляется при сильном стрессе или депрессии. Часто Близнецы испытывают беспокойство из-за внутреннего столкновения своих двух сторон.

Раки могут похвастаться большим набором положительных качеств, но часто сами не знают об этом из-за низкой самооценки. Они заботливые, чуткие и глубокие личности. Они всегда готовы выслушать человека, оказать ему поддержку, даже если речь идет о недавнем знакомстве.

Кроме того, представители данного знака зодиака отличаются креативностью и чувствительностью. Несмотря на это, Ракам приходится постоянно бороться со своими внутренними демонами. Они все принимают близко к сердцу, поэтому склонны к депрессии и тревожным расстройствам. Временами Рака могут переполнять эмоции, поэтому он уходит глубоко в себя.

Львы — прирожденные лидеры, им важно быть первыми везде и всегда. Они амбициозные, легкие на подъем и энергичные. С другой стороны представители данного знака зодиака способны зациклиться на себе, быть тщеславными. Окружающим людям они могут казаться легкомысленными и поверхностными.

Девы обладают аналитическим складом ума, организованностью и педантичностью. Они внимательны к деталям. Однако представители данного знака зодиака чересчур серьезно ко всему относятся, что может сильно усложнять их жизнь. Им трудно расслабиться и пустить все на самотек. Со стороны представители данного знака зодиака могут показаться холодными, жесткими и равнодушными. Они также очень любят критиковать окружающих.

Весы относятся к окружающим с добротой и уважением. Они всегда придут на помощь и сделают все, чтобы сохранить гармонию в отношениях с другими людьми. Они избегают конфликтов. Однако порой просто необходимо высказать свое мнение оппоненту. Временами Весы могут быть замкнутыми и нерешительными.

Скорпионы остроумны и эмоциональны, но очень часто они скрывают свои истинные чувства от окружающих. Скорпион — страстный, изобретательный и независимый. С другой стороны представители данного знака зодиака порой могут быть злопамятны. Они категорически не признают предательства — но вместо крика, будут продумывать план мести.

Стрельцы отличаются оптимизмом, легкостью и любовью к приключениям. Однако представителям данного знака зодиака бывает сложно сконцентрироваться на одном деле, поэтому они берутся сразу за все. Стрельцам также свойственна раздражительность. Они не всегда способны себя контролировать, поэтому заранее неизвестно, чего ждать от Стрельцов.

Козероги — самые трудолюбивые из всех представителей знаков зодиака. Ими движет желание богатства и успеха. Они отличаются целеустремленностью, мудростью и практичностью. Из них получаются отличные лидеры, ведь Козероги всегда выполняют данные другим людям обещания. Вместе с тем Козероги бывают тщеславными, заносчивыми и упрямыми. У них достаточно тяжелый характер.

Водолей — один из самых общительных знаков зодиака. Он всегда рад новым знакомствам с людьми. Плюс ко всему у Водолея довольно широкий круг интересов. Из них получаются отличные лидеры. В то же время представители данного знака зодиака бывают непостоянными, замкнутыми и неэмоциональными. Если Водолей не научится управлять эмоциями, то у него могут возникнуть проблемы в отношениях.

Рыбы, как и Раки, эмоциональны и чувствительны, заботливы и креативны. Они очень верные и любящие — из них получаются отличные друзья и партнеры. Несмотря на это, Рыбам бывает сложно справиться с реальностью, поэтому они будут стараться от нее убежать.