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Названы знаки зодиака, которым никогда не везет в любви

23 августа 2021ЗодиакWMJ.ru

Астролог рассказала о знаках, которые игнорируют предупреждения и слишком поддаются эмоциям.

Названы знаки зодиака, которым никогда не везет в любви
Фото: Новости N

Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые игнорируют предупреждающие знаки в начале отношений из-за сильного влечения и эмоций, а в итоге влюбляются не в того человека, сообщает Pinkvilla.

1 Овен

Представители этого знака любят быть на высоте в профессиональном и в личном плане. Они могут встречаться с кем-то только из-за чтобы быть в центре внимания или ради того, чтобы доказать что-то другим. Неудивительно, что Овны нередко влюбляются не в самого партнера, а в его статус и положение в обществе.

2 Близнецы

Близнецы ненавидят одиночество, поэтому хотят постоянно находиться в окружении людей. Из-за этого они спешат влюбиться хоть в кого-нибудь и скорее вступить в отношения, чтобы не чувствовать себя одинокими и несчастными.

3 Рак

Очень эмоциональные и доверчивые люди, которые склонны влюбляться в тех, кто уделяет им какое-либо внимание. Представители этого знака слишком сильно привязываются к партнеру, а после расставания остаются с разбитым сердцем. Партнер Рака в большинстве случаев либо играет с их чувствами, либо уходит, обвиняя в том, что они слишком навязчивые.

4 Стрелец

Стрельцам нужен тот, кто предоставит им личное пространство и не будет подавлять и притеснять их. При этом же представители этого знака выбирают проблемных партнеров с тяжелым характером, которые только строят из себя недотрог, но по факту не проявляют к ним никакого интереса.

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