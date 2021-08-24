Жадный до мозга костей: пять скупердяев по знаку зодиака

Какие знаки зодиака любят копить деньги и ради этого отказывают себе во многом?

Считать ли человека скупым или хозяйственным, часто зависит от нашего собственного отношения к деньгам. Но, нравится нам это или нет, астрологи уверены, что степень жадности заложена в каждом из нас от рождения и определяется знаком зодиака. Представляем рейтинг главных астрологических скупердяев.

Козероги держат пальму первенства, поскольку большинство из них с детства склонны к экономии. Сначала они копят игрушки и сладости, а в более взрослом возрасте – деньги. Даже за собственные удовольствия Козероги не готовы платить: если отпуск, то отдых на даче, вместо похода в ресторан – бутерброды дома, а фитнес клуб заменяет пробежка в парке. Сами же представители знака считают себя не жадными, а экономными и очень собой гордятся.

Дева – самый практичный знак, но многие считают ее жадной. У нее всегда есть запас «на всякий случай» и счет в банке. Она никогда не тратит деньги впустую: если делает подарок, то обязательно полезный, если крупную покупку – можно не сомневаться, что это лучший вариант по соотношению цена-качество. Дева склонна экономить, но исключительно на себе: поход на маникюр или пятая кофточка – лишние траты.

Тельцы с малых лет склонны к накопительству и постоянно требуют приобретения все новых материальных благ. Представители этого знака весьма меркантильны и в любых отношениях ищут прежде всего материальную выгоду. В отличие от Дев, они экономят на всех, кроме себя, и способны потратить целое состояние исключительно на личные нужды. Исключение может быть сделано только для детей, да и то в случае, если траты будут оплачены из кошелька супруга.

Рак оказался в нашем рейтинге потому, что он склонен экономить на всем, кроме обустройства собственного дома. И неважно, это скромная комната или шикарный особняк – практически все средства будут потрачены на уют. При скромном бюджете Рак может годами ходить в одной и той же одежде, питаться скромно и обходиться без развлечений, лишь бы его «раковина» сияла. Поскольку Рак очень привязан к семье, что-то он может потратить на близких, но не в ущерб жилищу.

Весы привыкли взвешивать все, в том числе и необходимость тратить деньги. В финансовых вопросах чаша весов обычно склоняется в сторону экономии. Среди представителей знака много тех, кто даже с минимальной зарплаты умудряется отложить немного на черный день. Если же Весы решат все-таки что-то приобрести, то они выберут дорогую качественную вещь и будут долго ей пользоваться, не обращая внимания на моду и мнение окружающих.

Если в наш список попал кто-то из ваших близких, теперь вы знаете, что в его жадности виноваты звезды.