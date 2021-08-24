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Неприятности ходят за ними по пятам: три неудачника по знаку зодиака

24 августа 2021ЗодиакWMJ.ru

Астрологи назвали 3 представителей зодиакального круга, которым не всегда сопутствует удача.

Неприятности ходят за ними по пятам: три неудачника по знаку зодиака

Представители разных знаков зодиака по-разному добиваются успеха. И если одним удача сопутствует по жизни, то некоторым частенько не везет.

Весы

Пятый канал поделился, что Весы привыкли добиваться всего собственными силами, не полагаясь на счастливый случай. Они строят карьеру без посторонней помощи, а стоит им получить большие деньги, так сразу кому-то из близких понадобится занять.

Рак

Раки привыкли не верить в удачу, а везение воспринимают скептически. В личной жизни у представителей зодиакального круга не все просто: чтобы найти свою любовь, им предстоит провести несколько неудачных свиданий.

Козерог

Козерогов нельзя назвать самым невезучим знаком Зодиака, однако везет им все же нечасто. Зато этот знак привык полагаться на себя и отличается трудолюбием и упорством.

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