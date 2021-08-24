Неприятности ходят за ними по пятам: три неудачника по знаку зодиака

Астрологи назвали 3 представителей зодиакального круга, которым не всегда сопутствует удача.
Представители разных знаков зодиака по-разному добиваются успеха. И если одним удача сопутствует по жизни, то некоторым частенько не везет.
Раки привыкли не верить в удачу, а везение воспринимают скептически. В личной жизни у представителей зодиакального круга не все просто: чтобы найти свою любовь, им предстоит провести несколько неудачных свиданий.
Козерогов нельзя назвать самым невезучим знаком Зодиака, однако везет им все же нечасто. Зато этот знак привык полагаться на себя и отличается трудолюбием и упорством.