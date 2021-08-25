Три знака зодиака, которые созданы для семьи

Астрологи назвали знаки зодиака, которые крепче всего живут в браке.

Несмотря на то, что Овны любили погулять в молодости, выйдя замуж или женившись, они становятся отличными семьянинами. Правда, в результате «набитых шишек». Тем не менее к браку они подходят очень ответственно и с огромным желанием.

Раки изначально созданы для семьи. С детства они защищают свое жилище от сторонних вмешательств, а повзрослев, усердно работают на благо своих отношений. Раки очень ценят взаимопонимание и заботу, сообщает Пятый канал.

Львы зачастую непросты для понимания. Они любят свободу и не терпят контроля, но зависимы от комплиментов, подарков и внимания. Эти цари зверей обожают быть в центре внимания и падки на лесть. Однако если смириться с этими особенностями характера Львов, то это замечательные семьянины.