Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Астролог подсказала, как вернуть любовь мужчины по его знаку зодиака

25 августа 2021ЗодиакСлово и Дело

Так бывает, что любовь ушла. Астролог поделилась рекомендациями для женщин, как им вернуть внимание любимого человека, исходя из его знака зодиака.

Астролог подсказала, как вернуть любовь мужчины по его знаку зодиака

Овен

Для Овнов важно разнообразие, поэтому, чтобы заинтересовать такого мужчину важно намекнуть на возможность приключения. Событие может быть не совсем экстремальное, но отходящее от привычных событий.

Телец

Сердце Тельцов растопит интересный подарок. Причем деньги совершенно не важны, для них нужнее внимание.

Близнецы

Мужчины-Близнецы оценят любое романтическое проявление чувств.

Рак

Для Раков тоже важно искреннее проявление чувств. Обычно они предпочитают брать весь контроль в отношениях в свои руки, но если речь идет о воссоединении, нужно будет проявить креатив.

Лев

Вернуть любовь Львов может быть непросто, лучше не терять искру и проявлять как можно больше романтики еще в отношениях.

Дева

Мужчины-Девы по своей натуре не очень романтичны, поэтому они больше оценят помощь или внимательный поступок.

Весы

А Весы наоборот предпочитают как можно больше романтики. Если чувства стали остывать или вовсе дошло до разрыва, то стоит сделать так, чтобы представители знака вновь почувствовали себя любимыми и счастливыми.

Скорпион

Если отношения не заладились со Скорпионом, то стоит подумать, как разнообразить интимную жизнь.

Стрелец

Интересное занятие поможет восстановить отношения со Стрельцами, даже если после разрыва прошло много времени.

Козерог

Козерогам важно, чтобы они в жизни любимых были на первом месте, поэтому в случае ссоры сделайте так, чтобы он почувствовал себя в центре внимания.

Водолей

Мужчинам-Водолеям стоит иногда дать свободу. Тогда он будет больше ценить каждую минуту проведенную с возлюбленной.

Рыбы

Романтика в отношениях необходима Рыбам. Даже если не все гладко идет в отношениях, им необходимо чувствовать себя любимыми.

Слово и Дело: последние новостиАстролог подсказала, как вернуть любовь мужчины по его знаку зодиакаПрезидент России уволил зампредседателя СК РассоховаКиев опроверг сообщение об угоне украинского самолета в Афганистане
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Зодиак
Вечные нытики: названы знаки зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь
Зодиак
Три знака зодиака, которые созданы для семьи