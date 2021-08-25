Астролог подсказала, как вернуть любовь мужчины по его знаку зодиака

Так бывает, что любовь ушла. Астролог поделилась рекомендациями для женщин, как им вернуть внимание любимого человека, исходя из его знака зодиака.

Для Овнов важно разнообразие, поэтому, чтобы заинтересовать такого мужчину важно намекнуть на возможность приключения. Событие может быть не совсем экстремальное, но отходящее от привычных событий.

Сердце Тельцов растопит интересный подарок. Причем деньги совершенно не важны, для них нужнее внимание.

Мужчины-Близнецы оценят любое романтическое проявление чувств.

Для Раков тоже важно искреннее проявление чувств. Обычно они предпочитают брать весь контроль в отношениях в свои руки, но если речь идет о воссоединении, нужно будет проявить креатив.

Вернуть любовь Львов может быть непросто, лучше не терять искру и проявлять как можно больше романтики еще в отношениях.

Мужчины-Девы по своей натуре не очень романтичны, поэтому они больше оценят помощь или внимательный поступок.

А Весы наоборот предпочитают как можно больше романтики. Если чувства стали остывать или вовсе дошло до разрыва, то стоит сделать так, чтобы представители знака вновь почувствовали себя любимыми и счастливыми.

Если отношения не заладились со Скорпионом, то стоит подумать, как разнообразить интимную жизнь.

Интересное занятие поможет восстановить отношения со Стрельцами, даже если после разрыва прошло много времени.

Козерогам важно, чтобы они в жизни любимых были на первом месте, поэтому в случае ссоры сделайте так, чтобы он почувствовал себя в центре внимания.

Мужчинам-Водолеям стоит иногда дать свободу. Тогда он будет больше ценить каждую минуту проведенную с возлюбленной.

Романтика в отношениях необходима Рыбам. Даже если не все гладко идет в отношениях, им необходимо чувствовать себя любимыми.