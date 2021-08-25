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Вечные нытики: названы знаки зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь

25 августа 2021ЗодиакУника Новости

Жалобы на жизнь – неотъемлемая черта всех людей. Далеко не все обстоятельства складываются так, как этого хочет человек.

Вечные нытики: названы знаки зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь
Фото: wday

Однако среди представителей зодиакального круга встречаются те, кто жалуется на жизнь гораздо больше других.

Бесконечная драма – это «второе имя» жизни Раков, Скорпионов, Стрельцов и Водолеев. Люди, родившиеся под этими знаками, совершенно не умеют держать недовольство при себе. Постоянные жалобы становятся своеобразным «стилем жизни» и не дают покоя всем окружающим.

Рак

Эмоции Раков слишком часто выходят на поверхность. Если не давать волю собственным чувствам, Раков ждут серьезные последствия. Возникает некоторый замкнутый круг, которому приходится следовать практически ежедневно. Жалобы становятся своеобразным сеансом «разгрузочной психотерапии».

Скорпион

Возникающие обстоятельства редко устраивают Скорпионов. Они очень экспрессивны, поэтому принятие ситуации совсем не кажется им позитивным результатом. Любые неудачи не могут не влиять на Скорпионов. Бесконечный поток жалоб – вполне естественное поведение представителей данного знака зодиака.

Стрелец

На первый взгляд Стрельцы очень позитивные и жизнерадостные люди. Однако периодически они теряют самообладание и начинают без остановки жаловаться на жизнь. Для них жалобы – всего лишь очередной способ высказать собственную точку зрения.

Водолей

Недовольство Водолеев более напоминает способ самовыражения. Как правило, они очень замкнутые люди, и только жалобы способны продемонстрировать окружающим их высокий потенциал. Чаще всего Водолеи хотят привлечь внимание к собственной персоне. Поэтому жалобы на жизнь нередко становятся способом достижения поставленной цели, передает Пятый канал.

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