Вечные нытики: названы знаки зодиака, которые постоянно жалуются на жизнь

Жалобы на жизнь – неотъемлемая черта всех людей. Далеко не все обстоятельства складываются так, как этого хочет человек.

Однако среди представителей зодиакального круга встречаются те, кто жалуется на жизнь гораздо больше других.

Бесконечная драма – это «второе имя» жизни Раков, Скорпионов, Стрельцов и Водолеев. Люди, родившиеся под этими знаками, совершенно не умеют держать недовольство при себе. Постоянные жалобы становятся своеобразным «стилем жизни» и не дают покоя всем окружающим.

Эмоции Раков слишком часто выходят на поверхность. Если не давать волю собственным чувствам, Раков ждут серьезные последствия. Возникает некоторый замкнутый круг, которому приходится следовать практически ежедневно. Жалобы становятся своеобразным сеансом «разгрузочной психотерапии».

Возникающие обстоятельства редко устраивают Скорпионов. Они очень экспрессивны, поэтому принятие ситуации совсем не кажется им позитивным результатом. Любые неудачи не могут не влиять на Скорпионов. Бесконечный поток жалоб – вполне естественное поведение представителей данного знака зодиака.

На первый взгляд Стрельцы очень позитивные и жизнерадостные люди. Однако периодически они теряют самообладание и начинают без остановки жаловаться на жизнь. Для них жалобы – всего лишь очередной способ высказать собственную точку зрения.

Недовольство Водолеев более напоминает способ самовыражения. Как правило, они очень замкнутые люди, и только жалобы способны продемонстрировать окружающим их высокий потенциал. Чаще всего Водолеи хотят привлечь внимание к собственной персоне. Поэтому жалобы на жизнь нередко становятся способом достижения поставленной цели, передает Пятый канал.