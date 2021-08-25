Астролог назвала самый важный месяц в 2021 году

Астролог Ольга Иванова опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором перечислила самые удачные и самые напряженные месяцы для каждого знака зодиака.

Овнам стоит подготовиться к жесткому и энергозатратному октябрю. И хотя в этот момент уйдет много сил, уже в декабре все наладиться.

Самый выдающимся периодом в жизни Тельцов станет ноябрь — начало декабря. Заскучать не получится, работы будет много, возможно даже начало ремонта в квартире. Первые результаты такой активности появятся ближе к концу года.

Близнецам получится разрешить все свои проблемы в сентябре, октябре. По словам астролога, в сентябре произойдет необходимое событие для решения проблем, а в октябре начнется активная работа в этом направлении.

Ракам стоит сделать ставку на ноябрь — это то время, когда все будет складывать намного легче, чем, например, в начале осени.

Сентябрь и октябрь будут полны позитивных событий для Львов. Однако в ноябре могут появиться первые трудности или не все будет складываться легко.

Самым удачным месяцем до конца года у Дев будет ноябрь. Более того, по словам астролога, с ноября может начать вести.

«Октябрь — огонь, декабрь — отдушина», — так для Весов пройдет конец года. Октябрь будет активным периодом, когда нужно будет приложить много усилий. А в декабре темп уже спадет, однако возможностей от этого меньше не станет.

«Острым» месяцем для Скорпионов станет ноябрь, нужно будет проявить и показать себя.

В сентябре и октябре Стрельцы могут найти решения имеющихся у них проблем. Именно в это время можно заложить хороший фундамент для реализации всех планов до конца года.

Козерогам стоит сделать ставку на ноябрь. Месяц выйдет интенсивным, активным, но вся работа будет в удовольствие. Более того? этот месяц даст возможности для развития, которые продолжаться в начале 2022 года.

Для Водолеев важными месяцами будет сентябрь и октябрь. Появятся новые возможности, идеи, как решить давние проблемы. Все самое важное и ответственное стоит запланировать именно на эти месяцы.

Лучший месяц для Рыб — ноябрь. В целом с этого времени начнется новый период в жизнь. Возможны новые отношения или появление дополнительного источника дохода.