Лучший любовник: какие знаки идеально подходят друг другу в постели

Астрология играет большую роль в том, кто вы есть и как проходит ваша жизнь, в том числе и сексуальная.

Считается, что знак зодиака влияет на многие аспекты личности, предпочтения, поведение и взгляды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что карта рождения может играть роль и в вашей сексуальной жизни. Ваш знак зодиака может многое рассказать о том, как вам нравится заниматься сексом — от того, что вас возбуждает до идеального партнера.

Овном управляет Марс, планета страсти, поэтому Овны любят все горячее, дикое и необузданное. Чем жестче, тем лучше, секс пробуждает их звериные желания. Также они серьезно настроены на соперничество, поэтому будут стараться изо всех сил, чтобы произвести впечатление и покорить вас.

Лучший секс-партнер для Овна: Весы, Скорпион, Лев и Стрелец.

Тельцом управляет Венера, планета любви и романтики, это земной знак, поэтому для них важны и физические удовольствия. Тельцы могут провести весь день (и всю последующую ночь) в постели (при условии наличия еды и напитков). Они любят теплые, уютные и сексуальные объятия с любимым человеком. Они также обладают впечатляющей выносливостью, так что приготовьтесь к настоящему марафону.

Лучший секс-партнер для Тельца:Весы, Дева, Скорпион и Козерог.

Близнецы хитры и любят азарт. Секс для них — это еще одна игра. Поэтому ролевые игры, игрушки, новые позиции, интересные аксессуары, посиделки на свежем воздухе, тайные свидания под видом незнакомцев. Вы уверены, что сможете удержаться на их уровне?

Лучший секс-партнер для Близнецов: Весы, Водолей, Дева и Стрелец.

Раки — сексуальные волшебники и любовники мечты. Они знают, на какие кнопки нажать, чтобы вы перешли на новый уровень оргазмических ощущений. Они чувствуют людей, ум, тело и душу и учитывают эти три элемента при занятии любовью.

Лучший секс-партнер для Рака: Рыбы, Скорпион, Козерог и другие Раки.

Львы — гордые, любящие, жаждущие внимания, страстные и необузданные. Сочетание этих качеств делает представителей этого знака горячими и непредсказуемыми в спальне. У Львов большое либидо, и они оценивают свои отношения по качеству и количеству секса. Для них это жизненно важный компонент, и они любят, чтобы все было пикантно и живо.

Лучший секс-партнер для Льва: Овен, Стрелец, Водолей и другие Львы.

Это всегда тихие люди, не так ли? Под этим леденящим душу перфекционизмом бьется сердце любовника, который хочет доставить вам удовольствие и для этого уделяет максимальное количество своего внимания. Девы всегда удивляют своих партнеров чувственностью и воображением в постели, так что не судите о книге по ее обложке.

Лучший секс-партнер для Девы: Телец, Близнецы, Козерог и Рыбы.

Весами управляет Венера, планета любви и снисходительности. Они прирожденные кокетки, любят острые ощущения, а после их манящих игр и поддразниваний партнеры умоляют о большем. Венера наделила всех Весов природным пониманием того, как дарить и получать удовольствие.

Лучший секс-партнер для Весов: Овен, Близнецы, Водолей и Телец.

Очень сексуально активны в спальне, потому что ими управляет планета страсти Марс и планета «всего на свете» Плутон. Скорпионы любят расширять границы, развратничать и доводить все до «100» по шкале запредельного.

Лучший секс-партнер для Скорпиона: Телец, Рак, Овен и другие Скорпионы.

Стрелец, несомненно, обладает самым большим сексуальным влечением среди всех. Огненный знак, управляемый Юпитером, планетой изобилия, готов на все, в любое время и в любом месте. Секс на свежем воздухе — это их конек.

Лучший секс-партнер для Стрельца: Близнецы, Лев, Овен и Рыбы.

Козероги — еще одна темная лошадка среди знаков. Они не похожи на тех, кто может легко отпустить то, что не соответствует действительности. Если Козерог доверяет вам, хочет вас и чувствуют себя с вами в безопасности, то проявит к вам такую степень внимания, страсти и понимания, которую трудно найти у другого знака.

Лучший секс-партнер для Козерога: Дева, Телец, Рак и другие Козероги.

Рыбы — это очень изящные, сексуальные и чувственные люди, которые оказывают почти гипнотическое воздействие на своих партнеров. Хотя их либидо, возможно, не достигает такого высокого уровня, как, скажем, у Стрельца или Льва, они компенсируют это качеством и тонкостью своих прикосновений и умений. Рыбы точно знают, как заставить вас растаять.

Лучший секс-партнер для Рыб: Скорпион, Рак, Стрелец и Дева.