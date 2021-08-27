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Самые лицемерные знаки зодиака

27 августа 2021ЗодиакНижегородская правда

Лицемерие и страсть к обману у некоторых людей буквально в крови.

Самые лицемерные знаки зодиака
Фото: rsute

Близнецы

Настоящие артисты в смысле лицедейства, которое вне сцены является лицемерием. Близнецы умеют существовать в разных обличиях, разные люди имеют абсолютно противоположные суждения о них.

В зависимости от необходимости, представители этого знака могут быть щедрыми и жадными, добрыми и злыми.

Весы

Почему-то Весам не хочется раскрывать свою душу и нравится представляться совсем не тем человеком, коим они являются на самом деле.

Представителям этого созвездия кажется, что под чужой личиной живется спокойней, и в случае каких-то неприятностей и форс-мажоров будет проще выйти сухими из воды.

Стрелец

Общительные и веселые, представители этого знака легко входят в доверие, легко манипулируют людьми, используя их в собственных целях.

Вместе с тем стоит отметить, что у Стрельцов существует узкий круг тех, кому они никогда не врут. Это семья, проверенные временем партнеры и настоящие друзья.

Рыбы

Мечтатели и романтики Рыбы не считают свою ложь ложью. Просто представители этого созвездия — великие выдумщики и сказочники.

Что еще хуже, Рыбы умеют врать с таким вдохновением, что понять – где правда, где ложь – практически невозможно.

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