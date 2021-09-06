Четыре знака зодиака, которым опасно ехать в отпуск этой осенью

Кому стоит проигнорировать бархатный сезон и остаться дома?

Далеко не каждому удалось вырваться на отдых летом – цены в сезон кусались, некоторые направления были закрыты, да и просто не было такой возможности. Осень – время бархатного сезона во многих регионах, шанс продлить лето, но всем ли это подойдет? Некоторым знакам зодиака осенний отпуск просто противопоказан, объясняем почему!

Рак

Осень – не самое стабильное и гармоничное время для представителей этого знака, поэтому если уж других вариантов не рассматривается – лучше отодвинуть сроки на самый конец этого периода. Рабочие процессы не смогут двигаться без присутствия Рака, звонки и требования все бросить и вернуться – гарантированы. А по возвращению можно обнаружить такие провалы, что лучше бы не уезжали, пишет За любовь.

Водолей

Осень для представителей этого знака насыщенная по всем фронтам – и по рабочему, и по личному и времени на все катастрофически не хватает. Отпуск в этой ситуации не даст ожидаемого глотка свежего воздуха и релаксации, родные и близкие будут «доставать» везде, спокойствия нет. В путешествии легко можно схватить солнечный удар или пролежать несколько дней с отравлением.

Весы

Для отпуска своей мечты нужно подкопить не только силы, но и финансы, а также обеспечить себе хорошую компанию. Увы, осенью это будет сделать проблематично и отдых принесет разочарование – или попутчики не те, с кем было бы интересно и комфортно, или место не то, опять же, выбранное путем компромисса, в котором будет раздражать практически все: и еда не такая, и номера грязные, и развлечений нет.

Дева

Осенью родные и близкие Дев будут требовать к себе много внимания и эмоционального участия. Известие про отпуск столкнется с протестом «ты не можешь нас сейчас бросить!». Поэтому релаксации и перезагрузки не случится – с собой придется взять кого-то из близких, постоянно жалующегося на жизнь и требующего сочувствия, а остальные страдальцы будет писать и звонить. Созерцать красоту за окном и наслаждаться вкусным ужином в такой ситуации крайне затруднительно.