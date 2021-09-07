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Приревнуют даже к столбу: топ-3 самых ревнивых знаков зодиака

7 сентября 2021ЗодиакWMJ.ru

Эти люди отличаются особой недоверчивостью и склонны ревновать партнеров по пустякам.

Приревнуют даже к столбу: топ-3 самых ревнивых знаков зодиака
Фото: psychologies

Из-за напряженной обстановки в мире стала сильно проявляться ревность партнеров в отношениях. Многие начали проверять переписки своих возлюбленных и устраивать скандалы по незначительным поводам.

Во время пандемии люди стали больше, чем обычно, проводить вместе, из-за чего появилось недовольство своим партнером и сексуальной жизнью. Многие решили поискать альтернативу текущим отношениям и начали флиртовать с незнакомцами. Исследование американской площадки OnBuy.com

Однако, астрологи уверены, что ревность может быть связана со знаком зодиака человека. Они составили рейтинг так называемых «ревнивцев-детективов», проведя опрос.

Так, в слежке за своими парами на первом месте оказались Львы (75% опрошенных). Недалеко от них ушли Раки (71%)и Рыбы (69%). Последние чаще других признаются, что получили доступ даже к рабочей почте своих партнеров.

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