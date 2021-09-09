Названы пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака

Тема бывших партнеров зачастую достаточно тяжелая и неприятная для многих людей.

В некоторых случаях экс-возлюбленные не отпускают и преследуют свои бывшие вторые половинки. Как правильно поступать в таких ситуациях и от каких знаков зодиака стоит ждать подвоха — рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Козероги хоть и выглядят внешне достаточно мирно, по характеру очень своенравны. Если уж он вбили что-то в свое голову — вытащить это из нее будет практически невозможно. После разрыва отношений могут отомстить, если посчитают, что были унижены партнером. Кроме того, могут подключить тотальный «игнор» и другие манипуляции, чем достигают неплохих результатов в обострении конфликта с бывшими.

Впрочем, есть и свой плюс: представители этого знака быстро заводятся, но так же быстро отпускают ситуацию. Главное, чтобы все было по справедливо, поэтому с бывшим партнером-Козерогом можно установить перемирие путем переговоров.

Очень страстные по своей натуре Львы иногда не могут охладить свой пыл даже после расставания. Проявляется это по разному: от резкого монолога до эмоционального, а порой и агрессивного, взрыва. Стоит отнестись к пониманием к их природе. Их помыслы, чаще всего, добрые, хотя их язык будет озвучивать совершенно противоположные мысли.

Раки настолько же романтичны в отношениях, когда все идет своим путем, насколько они навязчивы после завершения. Преследования могут проявляться в самых разных вариациях: от безобидных звонков с просьбами под любым предлогом, до настойчивых попыток вернуть бывшего или бывшую.

Не стоит обижаться на легко ранимых и открытых Раков. Нужно дать им время для того, чтобы они смогли справиться со своей травмой.

Это очень преданный по своей натуре знак зодиака. Его представители крепко привязываются к своему партнеру и выйти из отношений им всегда крайне непросто. Поэтому не стоит злиться, если Овны не готовы отпускать, это не их капризы. Они и вправду могут поменяться, особенно, если речь идет о любви и семье. Возможно, иногда действительно стоит дать им еще один шанс.

Скорпионы умны, напористы, сильны духом и обладают острым языком. В мирных целях эти качества идут им на пользу, но если речь идет об уязвленном самолюбии на личном фронте — здесь они могут нанести серьезный (в первую очередь моральный) удар по обидевшему их партнеру.

Бояться их не стоит, но будьте готовы к тому, что нервы они вам помотают. Поэтому лучше заканчивать отношения со Скорпионами на мирной ноте, передает StarHit.