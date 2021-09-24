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Пять травм, которые родитель-Водолей наносит своему ребенку и как этого избежать

24 сентября 2021ЗодиакДиана Сабитова

Почему Водолею стоит поучиться предсказуемости, прежде чем заводить ребенка?

Пять травм, которые родитель-Водолей наносит своему ребенку
Фото: psy-files.ru

Часто говорят, что дети – заложники своих родителей. В детстве мы получаем не только любовь и заботу от наших родителей, но и психологические травмы, которые в будущем влияют на нашу жизнь. О том, какие травмы наносит ребенку родитель-Водолей, читайте в этом материале.

Игнорирование чувств

Водолеи сами по себе – прохладные товарищи. В том смысле, что они не фонтанируют эмоциями, а живут больше в мире собственного воображения, обдумывают идеи и строят фантастические (и не очень) гипотезы. Дети же нуждаются в том, чтобы родители разделяли их эмоции и отвечали им – как понимаете, от родителей-Водолеев они этого не получают и поэтому не имеют возможности научиться нормально проживать свои эмоции.

Атмосфера хаоса

Вторая травма – это постоянное ощущение небезопасности, которое формируется у ребенка с плохим вариантом родителя-Водолея. Водолей непредсказуем, он и сам-то не повинуется режиму дня и жизни, поэтому и ребенку не создает никакого распорядка, чем подрывает его ощущение безопасности и предсказуемости.

Отрицание материальных ценностей

Водолеи – люди мира. Они свободны и непритязательны, деньги для них – пустой звук, материальные ценности тоже. Они как бы выше всего этого. Такое пренебрежение ко всему материальному они транслируют и детям, которые в будущем испытывают чувство стыда, связанное с желанием иметь что-то, помимо духовных и интеллектуальных ценностей.

Боязнь близких отношений

Водолеи не хотят никому принадлежать, и такое обостренное чувство свободы нередко приводит к одиночеству и боязни близких отношений. Которые, конечно, передаются и их детям, которые считывают такое поведение как норму. Приплюсуем к этому неумению проявлять и распознавать эмоции – получаем печальное комбо.

Чувство брошенности

Часто Водолеи настолько не переносят семейных уз, что они просто уходят из семьи, просто оставляя своего ребенка. Тогда дети вырастают с самой тяжелой травмой – ощущением того, что они не ценны, что их не любят и могут бросить.

Конечно, многое должно сойтись, чтобы родитель-Водолей был именно таким страшным и ужасным, а его воспитание настолько травмирующим. В любом случае, любую травму можно и нужно проработать с психологом, так что не все потеряно!

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