Как вырастить лидера из ребенка-Весов

Все мы хотим, чтобы наши дети были сильными, смелыми и ловкими. Чтобы когда они выросли, они были лидерами – по крайней мере, лидерами своей собственной жизни.

Вообще Весы – это знак дипломатиии и гармонии. На первый взгляд, люди нежные и добрые, аккуратные в словах и чувствах, не могут быть лидерами. Но есть небольшие рекомендации, которые позволят раскрыть лидерскую суть, если речь идет о Весах. И вот они.

Расскажите ребенку, в чем его сила

Важно, чтобы ребенок-Весы понял, что сила не только в агрессивности и мускулах, и сильный лидер – это необязательно тот, кто громче всех кричит. Сила может быть в умении найти подход к человеку и целой группе людей, сила может быть в артистичности и даже в скромности. Каким бы ни был по характеру именно ваш ребенок-Весы, расскажите ему, что именно его черты и склонности – то, что нужно для того, чтобы стать лидером!

Запишите его в школу ораторского мастерства

Или туда, где он сможет усиливать и развивать свои способности. Хип-хоп, театральная студия, бальные танцы – пусть будет лидером в своем деле! Дети-Весы обычно очень артистичны, но часто им не хватает смелость продемонстрировать это, они просто стесняются проявить себя. Занятия с преподавателем и в окружении других деток же помогут снять это напряжение и развить ценные для будущего лидера мнений и человеческих сердец навыки.

Почаще говорите ему, как вы его любите

Поскольку Весы – знак партнерства и любви, от того, насколько ваш ребенок-Весы счастлив и любим, зависит многое. Сложно быть лидером, когда не ощущаешь поддержки самых близких людей. Любовь и приятие родителей для Весов – самое ценное топливо, на котором в будущем они смогут и сделать прекрасную карьеру, и завести семью, и даже повести за собой толпы. Так что не забывайте, что главный вклад в лидерство маленьких Весов делаете вы своей заботой и выражение того, как вы обожаете сына или дочку!