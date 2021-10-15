Как вырастить лидера из ребенка-Овна

На самом деле, чтобы ребенок-Овен вырос лидером, надо просто ему не мешать.

Овен – это знак риска, лидерства и индивидуализма. Так что просто создайте вашему малышу условия для самораскрытия, и остальное произойдет само по себе.

Запишите в спортивную секцию

Овен – знак физической активности, импульсивной и часто избыточной. Чтобы направить эту стихийную энергию ребенка, дайте ему дисциплину, запишите на спорт. Во-первых, у ребенка появится тренер, которого надо слушаться и за которым нужно идти (образец лидерства), а во-вторых – команда равных, среди которых он может потихоньку тренировать свое чувство локтя и умение быть лидером тоже.

Ругая, не унижайте

Самое опасное в воспитании ребенка-Овна – это пережать. Унизить, поставить под сомнение самооценку и личные качества ребенка. Поэтому если ваш сын или дочка что-то сделали неправильно, делайте акцент на том, что их действия никак не запрещают ему быть любимым и хорошим. Будущий лидер должен не сомневаться в собственной «хорошести».

Тренируйте самостоятельность

Позвольте своему маленькому Овну делать самостоятельный выбор. Для этого спрашивайте его, чего он хочет и давайте разрешение на то, чтобы делать это. Например, одеваться, как ему нравится или есть то, что он хочет (в пределах разумного). В последствии такой ребенок будет уверен в своих выборах и предпочтениях, а значит, может и принимать решения в интересах целой группы людей.

Давайте ответственность

Будущий лидер должен уметь брать на себя ответственность, и хорошо, что Овен обычно неплохо с этим справляется. Заведите собаку, и пусть малыш сам выгуливает пса – это может быть отличным способом тренировки ответственности за кого-то. Хорошо бы, чтобы у ребенка были домашние обязанности вроде уборки своей комнаты и мытья посуды за собой, это также поможет выработать задатки уверенного человека, который способен отвечать за себя, а потом и за других.