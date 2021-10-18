Какие пары в гороскопе самые красивые

С кем лучше строить отношения разным знакам зодиака?

Существуют более и менее благоприятные союзы по знакам зодиака, а есть и вовсе прекрасные сочетания. О самых красивых и ярких зодиакальных парах читайте в этой статье.

Рак и Скорпион

Два представителя водной стихии – чувственные, соблазнительные, сексуальные. Когда они вместе, все смотрят только на них, а они – друг на друга. В этой паре делают большую ставку на красоту – и внутреннюю, и внешнюю, а еще на мужественность и женственность. И Рак, и Скорпион склонны демонстрировать свою гендерную принадлежность и стремиться к образу Настоящей Женщины или Настоящего мужчины. В общем, эта пара – образец того, как соединяются инь и ян в единое, неделимое, любовное целое.

Козерог и Телец

Эта пара красива своей стабильностью и глубиной чувств. И Козерог, и Телец стремятся к надежным, крепким, долгим отношениям, поэтому красота этой пары раскрывается со временем. Как хорошее вино, отношения Тельца и Козерога через десятилетия становятся только лучше. Люди часто восхищаются таким союзом, не понимая, что же именно так очаровывает их. И это «что-то» – благородство, честность и внутренняя установка на долгую любовь, которая проявляется внешне в том, как эти двое ведут себя в обществе.

Близнецы и Стрелец

Эта пара красива тем, что их свобода – подлинная. И Стрелец, и Близнецы не желают связывать себя узами чего угодно, и поскольку оба такие независимые, они могут вполне позволить друг другу заявить права на партнера. Так, чтобы это не ограничило их свободу. Это очень красиво: двое людей, не зацикленных друг на друге, отношения которых больше похожи на хаотичный танец, чем на движение в одной упряжке. Поэтому эта парочка и включена в наш хит-парад самых красивых пар!

Лев и Лев

Этой пары не могло не быть в списке самых красивых. Потому что Лев – это априори самый красивый, а два Льва – это когда великолепие уже зашкаливает. Поэтому не любоваться на двух влюбленных друг в друга Львов невозможно, и эта пара берет гран-при в конкурсе на самую красивую, сексуальную и творческую пару зодиака!