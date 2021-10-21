Почему нельзя злить Стрельца

Как ведет себя разъяренный огненный знак?

Стрелец – огненный знак зодиака, а шутки с огнем всегда заканчиваются нехорошо. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем обидеть Стрельца.

Ответная реакция

Во-первых, его ответ будет молниеносным. Он начнет отвечать обидчику и его будет трудно остановить. Можно даже не успеть осознаться, а Стрелец стоит и весь из себя пылает праведным гневом, а его оппонент находится в полном недоумении – что вообще случилось, я, кажется, переборщил. Но поздно. Крики, обесценивание, скандал – а казалось, все началось с небольшого замечания. Поэтому, если хочется в чем-то упрекнуть Стрельца, 10 раз подумайте, готовы ли вы выдержать его ответ, который будет в несколько раз превышать нанесенный вами урон.

Непогрешимый знак

Во-вторых, Стрелец уверен в собственной непогрешимости, он свято верит в то, что он соблюдает все законы морали и нравственности. Спойлер: нет, это не так, но ему это будет принять очень сложно. Поэтому Стрелец очень болезненно и яростно реагирует, если его упрекнуть в том, что он делает что-то не очень порядочное или правильное. Нет, нет и еще раз нет – он найдет тысячу оправданий и просто будет уничтожать того, кто посмел усомниться в его кристальной чистоте. Лекция на несколько часов о современных нравах и ужасных людях, постоянно нарушающих приличия, вам обеспечена.

Контакта нет

В-третьих, Стрельцу может показаться, что ваш поступок означает очень сильное расхождение с его ценностями. Вмиг он сделает вывод – «Это поведение нарушает важные для меня принципы, нам нужно немедленно прекратить общение». И Стрелец красиво и гордо покидает вас, не взирая на годы совместной дружбы, успешное партнерство и даже брак. Просто «Я не могу быть рядом с таким человеком». И можно потратить много сил, убеждая Стрельца вернуться, но нет, он неумолим «Нам теперь друг друга не понять», а то, что есть совместные дела, требующие завершения, совместные планы и т.д. не имеет для него уже большого значения. Не так-то просто будет принять такую потерю.