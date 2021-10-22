Как воспитать ребенка-Близнеца

Почему так сложно растить детей, рожденных под знаком Близнецов?

Дети, рожденные в разные периоды, отличаются характером, темпераментом и врожденными способностями. О том, как воспитывать ребенка, если он родился под знаком Близнецов, читайте в этой статье.

Общайтесь с ним

Близнецы – знак общения. Ваш ребенок имеет повышенную потребность в том, чтобы разговаривать, знакомиться, встречать разнообразных людей и учиться понимать этих людей, правильно с ними взаимодействовать. Поэтому ребенка-Близнецы нужно отдавать в сад, на кружки, не запрещать ему гулять на улице и заводить новые знакомства. Поверьте, это пойдет на пользу не только малышу, но и вам.

Тренируйте концентрацию

Близнецы также знак некоторой разбросанности, поверхностности. Поэтому ребенок, рожденный под знаком Близнецов, отличается неумением концентрироваться на чем-то, особенно не слишком интересном, а также он имеет проблемы с доведением дела до конца. Поэтому очень важно акцентировать внимание малыша на том, чтобы он не бросал начатое, но не ругать, когда замечаете, что ребенок утратил интерес к какому-то занятию.

Позвольте пробовать

Близнецы очень нуждаются в новом опыте. Если им не позволять свободно исследовать мир, они замыкаются и останавливаются в развитии – интеллектуальном и эмоциональном. Поэтому реагируйте на запросы ребенка – даже если он просит мороженое, собаку, погулять, а вы не можете прямо сейчас ему это все дать – разговаривайте, принимайте, объясняйте. В общем, главное – не запрещать думать в направлении нового опыта и не запрещать этот опыт (если конечно речь не идет о чем-то вредном).

Не требуйте строгой дисциплины

Потому что это нереально выполнить ребенку-Близнецы. Он легкий и гибкий, а не строгий и точный, дисциплина – не его конек. Но конечно, какие-то рамки все же нужны, следите, чтобы они были мягкими и разумными.

...и хозяйственности

Да, к сожалению, знак Близнецов – один из самых нехозяйственных знаков. Этих детей сложнее, чем детей других знаков, приучать к тому, чтобы убирать за собой кружку или собирать с вечера сумку в школу. Поэтому не требуйте от малыша чудес в этой сфере, не напрягайте уборкой, а мягко, ненавязчиво, приучайте к тому, что надо следить за чистотой и порядком. Возможно, у него это получится!