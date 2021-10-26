Как воспитать крепкого лидера из ребенка-Тельца

Быть лидером – проще, если родители с детства развивали лидерские качества.

Телец очень упорный, приземленный, стабильный знак зодиака, и дети начинают проявлять эти качества уже в самом раннем детстве. Лидерских качеств Тельцу недостает, зато есть силы для развития, а это уже немало. Вот несколько советов, которые помогут родителям детей-Тельцов развить в детях инициативность и другие черты, присущие «предводителю».

Работайте с эмоциями

Дело в том, что эмоции Тельца часто скрыты под толстой непроницаемой коркой, и даже у детей это уже заметно. Лидером не стать, если ты не умеешь проявлять свои чувства, поэтому в этом плане малышу-Тельцу нужна подмога. Учите ребенка понимать то, что он чувствует и показывать это. Играйте в театр, изучайте эмоции, разрешайте плакать, злиться, смеяться. Поощряйте эмоциональность, Телец вряд ли переборщит в этом плане. Будет здорово, кстати, записать его в театральную мастерскую.

Подумайте о социализации

Дети-Тельцы порой плохо знакомятся и сходятся с другими детьми: причина в природной стеснительности и некотором эмоциональном «торможении». Поэтому сад – это всегда хорошо. Только в коллективе ребенок-Телец получает возможность исследовать себя и людей, учиться общаться, влиять – а это базовые навыки для лидера. Уделяйте внимание тому, чтобы во время прогулок ребенку было с кем играть и болтать: водите малыша на детские площадки и позволяйте ему самому тренироваться «в отношениях».

Развивайте талант

То, чем Бог не обделил Тельца – это талант. Обычно он проявляется в самом детстве, так что заметить его – ваша задача. Талант – это то, что пригодится ребенку и будущему взрослому в завоевывании авторитета и восхищения людей. А чтобы быть лидером, авторитет и чужое восхищение просто необходимы. Чем ребенок сможет удивить сверстником, как он может привлечь внимание, почему в будущем люди должны будут пойти за ним? Возможно, у малыша талант к ораторскому мастерству или к пению, а может, он будущий спортсмен или музыкант. В любом случае, именно развитие таланта ведет к развитию лидерских качеств у детей, рожденных под знаком Тельца.